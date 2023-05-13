網傳疑似性愛影片 迫退埃爾多安挑戰者 土國反對派斥俄假資訊干預大選

【明報專訊】土耳其明日（14日）舉行總統大選，網上近日流傳一名反對派總統候選人疑似性愛影片後，他周四（11日）宣布退選，但強調影片偽造。最有力挑戰總統埃爾多安地位的主要反對派總統候選人科勒齊達奧盧，周四（11日）公開指控俄羅斯通過散播陰謀論和偽造影片企圖干預選舉，警告對方如不想影響選後土俄雙邊關係應立即收手。科勒齊達奧盧昨向路透社表示，掌握有莫斯科發布偽造影片的「實質證據」，但未有交代詳情。克里姆林宮昨強烈否認干預土耳其選舉。
獲6個反對派政黨組成聯盟共同推舉為總統候選人的共和人民黨（CHP）領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu），周四在社交平台Twitter發文，稱土耳其前一日曝光「剪輯資訊、陰謀、深度偽造（deepfake）的影片和錄音」，是俄羅斯「在背後操弄」，但未有交代詳情。他指出：「如你們（俄羅斯）想在5月15日之後和我們保持友誼，請對土耳其高抬貴手。」他又強調，土方仍對俄尋求合作和友好關係。
稱有證據俄方背後操弄促收手
科勒齊達奧盧昨接受路透社訪問時稱，「如我們沒有具體證據，便不會在Twitter發文」，但指CHP未有就事件聯絡俄羅斯駐土大使館。科勒齊達奧盧重申，不能接受其他國家干預土耳其選舉進程，令某一政黨獲利，希望全世界注意事件，因此在社交平台公開表態。不過，他同時強調土耳其與俄羅斯經濟聯繫密切，說土耳其希望維持與俄羅斯的關係，但同時強調土方「不容干預其內政」。他又稱，一旦當選將推動新的俄烏和平倡議，表明不認同任何國家侵佔他國。
另一總統候選人、國土黨的因傑（Muharrem Ince）周四宣布退選。土耳其公共檢察官辦公室表示，已就社交平台出現據稱是因傑性愛影片的事件展開調查。因傑曾任教師，亦是CHP的長期黨員，兩年前競逐CHP領袖失敗後，另起爐灶成立國土黨。他表示，性愛片是用以色列色情網站的影片移花接木。
因傑退選後，土耳其總統之位將只剩競逐連任的正義與發展黨（AKP）候選人埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、科勒齊達奧盧，以及極端民族主義「勝利黨」代表奧安（Sinan Ogan）3人競逐，相關選舉行兩輪制。民調機構ORC最新民調顯示，科勒齊達奧盧的支持度以51.7%領先埃爾多安7.5個百分點。因傑則只有2%支持度，但觀察家相信，因傑退選後的選票主要會流向埃爾多安，對埃爾多安以至俄羅斯有利。
埃爾多安也被指在上周末的競選活動中播放懷疑造假誤導影片，聲稱被禁制的庫爾德武裝分子支持科勒齊達奧盧。
克宮強烈否認 強調重視雙邊關係
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨強烈否認干預土耳其選舉，稱或有「騙子」向科勒齊達奧盧提供俄方散布深偽影片的不實信息，強調莫斯科重視與安卡拉的雙邊關係。
（路透社/Politico/衛報/法新社）