網傳疑似性愛影片 迫退埃爾多安挑戰者 土國反對派斥俄假資訊干預大選

獲6個反對派政黨組成聯盟共同推舉為總統候選人的共和人民黨（CHP）領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu），周四在社交平台Twitter發文，稱土耳其前一日曝光「剪輯資訊、陰謀、深度偽造（deepfake）的影片和錄音」，是俄羅斯「在背後操弄」，但未有交代詳情。他指出：「如你們（俄羅斯）想在5月15日之後和我們保持友誼，請對土耳其高抬貴手。」他又強調，土方仍對俄尋求合作和友好關係。

稱有證據俄方背後操弄促收手

科勒齊達奧盧昨接受路透社訪問時稱，「如我們沒有具體證據，便不會在Twitter發文」，但指CHP未有就事件聯絡俄羅斯駐土大使館。科勒齊達奧盧重申，不能接受其他國家干預土耳其選舉進程，令某一政黨獲利，希望全世界注意事件，因此在社交平台公開表態。不過，他同時強調土耳其與俄羅斯經濟聯繫密切，說土耳其希望維持與俄羅斯的關係，但同時強調土方「不容干預其內政」。他又稱，一旦當選將推動新的俄烏和平倡議，表明不認同任何國家侵佔他國。

另一總統候選人、國土黨的因傑（Muharrem Ince）周四宣布退選。土耳其公共檢察官辦公室表示，已就社交平台出現據稱是因傑性愛影片的事件展開調查。因傑曾任教師，亦是CHP的長期黨員，兩年前競逐CHP領袖失敗後，另起爐灶成立國土黨。他表示，性愛片是用以色列色情網站的影片移花接木。

因傑退選後，土耳其總統之位將只剩競逐連任的正義與發展黨（AKP）候選人埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、科勒齊達奧盧，以及極端民族主義「勝利黨」代表奧安（Sinan Ogan）3人競逐，相關選舉行兩輪制。民調機構ORC最新民調顯示，科勒齊達奧盧的支持度以51.7%領先埃爾多安7.5個百分點。因傑則只有2%支持度，但觀察家相信，因傑退選後的選票主要會流向埃爾多安，對埃爾多安以至俄羅斯有利。

埃爾多安也被指在上周末的競選活動中播放懷疑造假誤導影片，聲稱被禁制的庫爾德武裝分子支持科勒齊達奧盧。

克宮強烈否認 強調重視雙邊關係

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨強烈否認干預土耳其選舉，稱或有「騙子」向科勒齊達奧盧提供俄方散布深偽影片的不實信息，強調莫斯科重視與安卡拉的雙邊關係。

（路透社/Politico/衛報/法新社）