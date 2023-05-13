刻意墜機拍片騙讚 美網紅面臨囚20年

29歲的雅各布（Trevor Jacob）前年11月在加州南部駕駛小型飛機途中跳機，飛機最後墜落洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest），整個過程由機上鏡頭拍下，雅各布亦自拍尋找殘骸過程。該段名為「我駕駛的飛機墜毀」（I crashed my airplane）影片有近300萬點擊。

吊走殘骸阻調查

國家運輸安全委員會（NTSB）及聯邦航空管理局（FAA）及後調查墜機事故，並要求他保留殘骸，但雅各布聲稱不知道飛機殘骸下落。然而，據他在洛杉磯跟當局達成的認罪協議中，他承認在事發後兩周與友人尋獲殘骸，用直升機吊走，數日後再拆解飛機棄置。司法部的聲明指雅各布承認向聯邦調查人員謊稱飛機起飛後約35分鐘完全失去動力，又向FAA安檢員謊報飛機引擎停止，且無法找到任何安全着陸選項，被迫跳傘。

雅各布承認是在一家錢包公司贊助下製作墜機片賺錢，同意就一項意圖妨礙聯邦調查的破壞和隱瞞罪名認罪。雅各布預計數周內在洛杉磯正式認罪，稍後判刑，有關罪行最高可判囚20年。

（法新社/中央社）