美新規補人蛇入境漏洞 2.4萬執法人員嚴守邊境

取代「42條」的新規將很大程度上禁止途經其他國家前往美墨邊境的人蛇申請庇護，美執法人員可通過「加速驅逐」程序驅逐他們，並在至少5年內禁止他們再進入美國，反覆非法入境者可能面臨重罪起訴。

千計人蛇照渡河爬牆闖境

馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在42條失效時再發警告：「今晚起未經合法途徑抵達邊境的人將被視為沒資格獲得庇護，我們已準備人道處理並驅逐沒合法依據留在美國的人。」他又在聲明呼籲移民不要拿性命及畢生積蓄冒險，別聽信人口販子的謊言。

新規生效前數小時，數以千計人蛇嘗試渡河、爬牆或攀上堤岸進入美國。墨西哥邊境城市馬塔莫羅斯（Matamoros）有人橫渡水深及頸的里奧格蘭德河，部分人將幼兒及行李高舉過頭頂，進入得州南部邊境城市布朗斯維爾（Brownsville）。

維權人士入稟指新規違法及國際協議

新例生效前，ACLU代表移民維權人士入稟加州法院，指新規例違反美國法律及國際協議。社運人士指總統拜登推行的規定類似於前總統特朗普推出的限制；人權組織過去曾成功阻止特朗普的移民限制，如今希望同一名加州法官阻止拜登的規定。國土安全部發言人則強調新規例旨在鼓勵移民使用合法途徑，而不是非法越境。

眾議院周四以219對213票，通過共和黨議員提出的邊境安全草案，恢復上屆政府的各種邊境政策。共和黨籍眾院議長麥卡錫批評拜登治下「破紀錄的越境人數、破紀錄的疏忽、破紀錄的混亂」。民主黨表明其控制的參議院不會讓草案通過，拜登亦表示會否決草案。

（路透社/衛報/紐約時報）