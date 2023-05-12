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Google AI搜尋器撼微軟 針對假資訊附來源連結

【明報專訊】Google周三（10日）推出整合人工智能（AI）功能的新版搜尋引擎，以跟上對手微軟的步伐。在新版搜尋引擎，傳統搜索結果與AI生成的答案並列。針對假資訊問題，AI答案亦提供資料來源連結。Google亦宣布其生成式AI聊天機械人Bard開放給超過180國家與地區，將支持包括中文在內的40種語言。Google昨天在網站相關公布並沒提及香港。

AI聊天機械人向180國與地區開放

周三在加州舉行的年度I/O開發者大會上，Google推出AI驅動的新版Google搜尋引擎，稱為「搜尋生成式體驗」（Search Generative Experience，SGE），啟動後，在傳統的搜尋結果之上會有AI生成式內容顯示區，會顯示答案內容、圖片和資料來源連結，也容許使用者跟進提問。Google強調AI驅動的內容具備重要資訊，同時附上連結供使用者參考，以應對虛假信息問題。

路透社的測試發現，整合了AI的Google搜尋引擎，對一些常規查詢，例如搜索三藩市天氣，將如常顯示8天天氣預報，但若問「在三藩市穿什麽樣的衣服」，AI將生成詳細答案。

標記AI生成圖像 助核實圖片

此外，當Google的演算法偵測到查詢涉及自殘、家庭暴力或精神健康危機等主題時，顯示AI答案的「snapshot區」將不會出現，只會顯示求助方式和機構資料。

Google副總裁愛德華茲（Cathy Edwards）稱，報名加入候選名單的美國消費者，未來幾周將有機會使用AI版Google。Google強調這是試驗階段，其間將監控搜索結果的質素、速度和成本。

鑑於生成式AI可能產生錯誤信息，愛德華茲表示，公司優先考慮答案的準確性，會引用可信賴的來源。Google還將標記AI生成的圖像，讓用戶更易核實圖片。

Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）宣布，為了進一步強化AI功能，Google旗下生成式AI聊天機械人Bard已採用新版大型語言模型PaLM 2，提升進階計算、推論技巧和編碼能力，且PaLM 2支援共25種Google新產品及應用。Google也將開放一鍵輸出Bard答案到Gmail和Google文件，令撰寫郵件稿件更方便。

（金融時報/路透社/紐約時報）

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