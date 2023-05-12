烏東報捷 澤連斯基稱大反攻需時

英宣佈供烏「暴風影」導彈

烏軍已獲西方盟友提供大量軍備，部分北約國家也協助訓練烏兵，英國政府昨宣布，將供烏「暴風影」（Storm Shadow）導彈，是首個國家提供基輔長程武器。「暴風影」巡航導彈射程逾250公里，較美國供烏射程約80公里的海馬斯（HIMARS）導彈更長程。惟澤連斯基在BBC訪問稱，一些西方已承諾提供的裝甲車正陸續運抵，強調「仍需要再多一點時間」才能發動反攻以減少傷亡，「憑着我們已擁有的（軍備），我們可以往向前推進並取得成功，但我們會失去很多人，我認為這是不能接受的」。

俄軍在巴赫穆特有失利迹象。俄傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任周二說：「我們的軍隊正在逃竄。第72旅今早失掉3平方公里，我在那裏損失了約500人。」他又投訴其部隊只收到所需炮彈的10%。烏克蘭第三獨立突擊旅稱，普里戈任提及的俄羅斯第72獨立機動化步兵旅撤離並留下500具屍體的說法屬實。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三稱，俄軍在烏的特別軍事行動「非常艱難」，但他指俄在烏東推動緩慢，只因沒真正「發動戰爭」，稱若開戰會徹底破壞基建，俄羅斯不會這樣做。

（BBC/路透社）

（俄軍侵烏）