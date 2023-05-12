烏東報捷 澤連斯基稱大反攻需時

【明報專訊】烏克蘭軍隊準備向俄軍發動春季反攻的說法流傳多時，但英國廣播公司（BBC）昨（11日）發布烏總統澤連斯基的專訪，他表示，烏軍需更多時間準備才能發動反攻，因正等待西方交付更多裝甲車，若現時反攻將導致大量傷亡。另一邊廂，烏東激戰區巴赫穆特近日戰况似有逆轉。烏克蘭地面部隊指軍官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周三表示，烏軍反攻見效，巴赫穆特部分地區的俄羅斯部隊已撤退多達兩公里；多月來在巴赫穆特作戰的俄傭兵組織瓦格納集團亦間接證實相關說法。
英宣佈供烏「暴風影」導彈
烏軍已獲西方盟友提供大量軍備，部分北約國家也協助訓練烏兵，英國政府昨宣布，將供烏「暴風影」（Storm Shadow）導彈，是首個國家提供基輔長程武器。「暴風影」巡航導彈射程逾250公里，較美國供烏射程約80公里的海馬斯（HIMARS）導彈更長程。惟澤連斯基在BBC訪問稱，一些西方已承諾提供的裝甲車正陸續運抵，強調「仍需要再多一點時間」才能發動反攻以減少傷亡，「憑着我們已擁有的（軍備），我們可以往向前推進並取得成功，但我們會失去很多人，我認為這是不能接受的」。
俄軍在巴赫穆特有失利迹象。俄傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任周二說：「我們的軍隊正在逃竄。第72旅今早失掉3平方公里，我在那裏損失了約500人。」他又投訴其部隊只收到所需炮彈的10%。烏克蘭第三獨立突擊旅稱，普里戈任提及的俄羅斯第72獨立機動化步兵旅撤離並留下500具屍體的說法屬實。
克里姆林宮發言人佩斯科夫周三稱，俄軍在烏的特別軍事行動「非常艱難」，但他指俄在烏東推動緩慢，只因沒真正「發動戰爭」，稱若開戰會徹底破壞基建，俄羅斯不會這樣做。