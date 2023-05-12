美快速驅逐令到期 15萬移民壓境 拜登急推新規邊境設限 非法入境將失庇護資格

2020年3月起特朗普任期內開始施行的「42條」（Title 42）當地周四晚11時59分屆滿。「42條」屆滿後，數以萬計在墨西哥等待的人將受有數十年歷史的「第8條」規管。根據此法，官員必須處理每一個移民的入境申請，但也對非法越境者實施更嚴懲罰，包括5年內不得再入境美國。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）周三在記者會稱：「取消42條公共衛生令不意味開放我們（美國）的邊境，實際上正好相反。」他指非法入境者將面臨更嚴峻後果：「我們清楚表明……不合規越境屬違法，不符救濟資格的人將被迅速遣返。」

增3萬假釋名額 鼓勵正規入美

拜登政府周三亦宣布新規，嚴格限制那些未先在網上申請或在途經國家尋求保護的移民在美墨邊境申請庇護的機會，又宣布「家庭快速驅逐管理」新計劃，助追蹤正尋求庇護的移民家庭。相關家庭成員在美等候聆訊期間將受監視和宵禁限制，一家之主須穿戴腳鐐，與家人分離小童將不受限制，另外包括其他積極措施：計劃在西半球開設100個地區移民收容所，亦將每月針對4個國家增設3萬個「人道主義假釋」入境美國名額，鼓勵移民以正規途徑到美國。

相對而言，42條容許以新冠防疫為由，在非法移民申請庇護前驅逐他們到墨西哥。拜登2021年1月上台後一度放寬入境限制，但隨即引來大批難民湧入美國，2022年有破紀錄240萬人非法越過美墨邊境，拜登政府官員至今動用42條逾200萬次，否決非法移民申請庇護，但不少人遭驅逐後再嘗試非法入美。美國政治新聞網站Axios前天報道，預期在新規下將有更多非法移民會遭迅速遣返回國或到墨西哥，並面臨嚴重後果。

周日起每天最少萬人非法跨境

大批難民趕在新規周五凌晨生效前趕赴美國，以博取獲准逗留。周日起每天有最少有1萬人被截獲非法跨越美墨邊境，達史上單日新高，並超出當局事前估算。美國有線新聞網絡（CNN）周二引述消息報道，美國聯邦政府估算當時已有約15.5萬難民，集結在墨西哥北部靠美國邊境收容所或街道。美國得州埃爾帕索和布朗斯維爾等邊境城市宣布進入緊急狀態。拜登已調動1500名現役美軍和2500名國民警衛隊成員協助邊防人員工作。拜登日前稱混亂將持續一陣子，又表示正「盡力而為」應對危機。

共和黨控制州份的總檢察長紛反對拜登政府的新規，指其充斥「額外寬限」，但有民主黨人則認為措施過嚴。奧巴馬時期前防長帕內塔慨嘆，拜登是無奈推出新規，指無論怎辦都飽受批評。報道又引述民主黨民調專家伍德伯里稱，事件或削弱拜登以白人男性等選民固有票源，令民主黨得失年輕少數族裔支持。

（華盛頓郵報/路透社/Axios/CNN）