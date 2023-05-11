美開湯加使館 增南太平洋制華部署

國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中說：「美國已於2023年5月9日正式開設駐努庫阿洛法（Nuku'alofa）大使館。」聲明提到：「這次設立大使館象徵彼此關係的更新，並顯示我們對雙邊關係、湯加人民和我們在印太地區伙伴關係的承諾。」他表示，在湯加開設大使館，將讓美國政府在當地部署更多外交人力和資源，包括可能派遣大使。

中國去年與所羅門群島達成安全協議，今年3月所羅門群島又宣布與中國國企簽訂價值數百萬美元的合約，以升級首都霍尼亞拉（Honiara）的國際港口，這都令美國、澳洲和新西蘭等盟國擔心中國加強區內影響力。

廣島G7後 拜登訪巴布亞新幾內亞

西方亦致力加強與區內國家聯繫。美國今年初時隔30年重開駐所羅門群島大使館，負責東亞和太平洋事務的國務院亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）上周亦說，美國正持續和瓦努阿圖、基里巴斯就開設新大使館接觸。美國也試圖與馬紹爾群島、帕勞（又譯帛琉）、密克羅尼西亞聯邦續簽安全協議。根據協議，美國維持對這些島國的防禦責任，也獲得進入這一大片太平洋地區的專屬權利。

另外，白宮周二表示，總統拜登本月參加在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會後，將前往巴布亞新幾內亞，成為美國政府1901年有紀錄以來首名在任內到訪當地的美國總統，有分析指這強調了美國政府在太平洋地區與中國抗衡所投入的心力。白宮稱，拜登到時會與巴國總理馬拉佩（James Marape）和其他太平洋島國論壇國家領袖會晤。

（綜合報道）