美開湯加使館 增南太平洋制華部署

【明報專訊】美國國務院周二（9日）稱，當天已在湯加（Tonga）開設新大使館。這被視為美方強化在南太平洋地區外交勢力以抗衡中國區內影響力的舉措之一。
國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中說：「美國已於2023年5月9日正式開設駐努庫阿洛法（Nuku'alofa）大使館。」聲明提到：「這次設立大使館象徵彼此關係的更新，並顯示我們對雙邊關係、湯加人民和我們在印太地區伙伴關係的承諾。」他表示，在湯加開設大使館，將讓美國政府在當地部署更多外交人力和資源，包括可能派遣大使。
中國去年與所羅門群島達成安全協議，今年3月所羅門群島又宣布與中國國企簽訂價值數百萬美元的合約，以升級首都霍尼亞拉（Honiara）的國際港口，這都令美國、澳洲和新西蘭等盟國擔心中國加強區內影響力。
廣島G7後 拜登訪巴布亞新幾內亞
西方亦致力加強與區內國家聯繫。美國今年初時隔30年重開駐所羅門群島大使館，負責東亞和太平洋事務的國務院亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）上周亦說，美國正持續和瓦努阿圖、基里巴斯就開設新大使館接觸。美國也試圖與馬紹爾群島、帕勞（又譯帛琉）、密克羅尼西亞聯邦續簽安全協議。根據協議，美國維持對這些島國的防禦責任，也獲得進入這一大片太平洋地區的專屬權利。
另外，白宮周二表示，總統拜登本月參加在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會後，將前往巴布亞新幾內亞，成為美國政府1901年有紀錄以來首名在任內到訪當地的美國總統，有分析指這強調了美國政府在太平洋地區與中國抗衡所投入的心力。白宮稱，拜登到時會與巴國總理馬拉佩（James Marape）和其他太平洋島國論壇國家領袖會晤。