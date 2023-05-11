英出招紓公院人手荒 擬擴「中學後」醫護學徒

一成醫生、三成護士料出自該計劃

NHS的計劃，可能使十分之一的醫生在完成高級程度會考（A-level）後毋須攻讀傳統醫學學位即可開始工作。還有三分之一的護士有望在這種「激進新方法」下接受培訓。

普里查德（Amanda Pritchard）上周五重返母校時告訴學生，NHS學徒計劃的擴展將提供修讀傳統大學學位以外的選擇。她說：「這種激進新方法可能會讓成千上萬的中學畢業生在未來25年成為醫生和護士，或在其他關鍵醫療崗位上接受在職培訓。」

據《獨立報》了解，擴大學徒制是政府即將發布的NHS人力資源計劃的關鍵部分。普里查德強調英格蘭目前有12.4萬個醫療服務職位空缺，並表示即將推出的計劃提供「讓NHS走上可持續發展道路的千載難逢機會」。

《每日電訊報》報道，醫生培訓通常包括在醫學院學習5年，每年學費約1萬鎊（9.9萬港元），然後以約2.9萬鎊（約28.7萬港元）起點年薪擔任初級醫生。

業界質疑成效 憂培訓標準

衛生官員表示，「醫生學位學徒制」的培訓和標準跟傳統教育途徑相同，分別在於學徒制醫生將幾乎立即在病房上班，接受監督，同時獲得報酬。

NHS官員表示，學徒制的確切要求將由大學和僱主制定，首個醫學學位學徒計劃將於今年秋季推出。在為期5年的計劃中，學徒將寓工作於學習，使他們能夠「立即將新獲得的知識和技能付諸實踐」。

醫生學徒制在英國已討論了幾年，一些醫生擔心它可能產生「兩層制度」，令學徒學位被視為「次等」。也有人擔心經濟能力較弱的學生，會純粹因為害怕欠學生債務而選擇學徒計劃，但最終發現長遠收入不及傳統醫科生。

英國醫學會人力資源負責人帕特爾（Latifa Patel）表示，醫學學徒制在多大程度上可以解決NHS的人力資源危機，存在「巨大疑問」。她說：「我們不知道醫學院和僱主是否能夠制定滿足個別學徒需求的醫學學位計劃，同時還要達到傳統醫學生所經歷的同等高培訓標準。」

（每日電訊報/獨立報）