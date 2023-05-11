法新社記者烏東遇炮擊殉職

事發時在查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）附近，周二下午法新社採訪隊與一批烏克蘭士兵受到「冰雹」（Grad）火箭攻擊，其中一枚落在攝記索爾丁（Arman Soldin）趴臥位置旁，他當場身亡，法新社隊伍其他人沒受傷。

波黑出生 同事評更懂報道亂世眾生

索爾丁出生於波斯尼亞和黑塞哥維那首都薩拉熱窩，為法國公民。他於俄羅斯去年2月24日侵烏隔天就抵達當地作報道，經常前往烏東和烏南戰爭前線。同事表示，索爾丁的背景令他尤其懂得講述被捲入俄烏戰爭、在亂世中拚命求生的普通人的生活。

法新社主席弗里耶斯（Fabrice Fries）指全社都對索爾丁殉職感震驚，其殉職亦顯示記者日復日報道俄軍侵烏面對的風險和威脅。法國總統馬克龍在Twitter向索爾丁致意，烏克蘭國防部亦在Twitter向其家人致以慰問。美國白宮也向索爾丁致意，稱全球都對因報道這場戰爭而殉職的記者感激不盡。

（CBS/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）