法新社記者烏東遇炮擊殉職

【明報專訊】法新社一名攝影記者周二（9日）下午在烏克蘭東部俄烏雙方正爆發激戰的巴赫穆特附近遭遇炮擊殉職，終年32歲。據無國界記者及保護記者委員會（CPJ），連同今次在內，已有最少11名記者、新聞嚮導（fixer，在戰爭冒性命危險協助外國記者採訪的當地人）及為傳媒工作的司機在俄軍侵烏期間身亡。
事發時在查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）附近，周二下午法新社採訪隊與一批烏克蘭士兵受到「冰雹」（Grad）火箭攻擊，其中一枚落在攝記索爾丁（Arman Soldin）趴臥位置旁，他當場身亡，法新社隊伍其他人沒受傷。
波黑出生 同事評更懂報道亂世眾生
索爾丁出生於波斯尼亞和黑塞哥維那首都薩拉熱窩，為法國公民。他於俄羅斯去年2月24日侵烏隔天就抵達當地作報道，經常前往烏東和烏南戰爭前線。同事表示，索爾丁的背景令他尤其懂得講述被捲入俄烏戰爭、在亂世中拚命求生的普通人的生活。
法新社主席弗里耶斯（Fabrice Fries）指全社都對索爾丁殉職感震驚，其殉職亦顯示記者日復日報道俄軍侵烏面對的風險和威脅。法國總統馬克龍在Twitter向索爾丁致意，烏克蘭國防部亦在Twitter向其家人致以慰問。美國白宮也向索爾丁致意，稱全球都對因報道這場戰爭而殉職的記者感激不盡。