美稱毁俄「最精密」網絡間諜

俄安全局研發 隱身性強

美國司法部表示，研發和運用間諜軟件Snake的是俄羅斯聯邦安全局（FSB）內一個名為Turla的單位，多年來將Snake植入全球50國的電腦系統內，主要是針對政府網絡、教育機構、金融機構和傳媒等，涉及最少數百部電腦。美國國土安全部旗下的網絡安全與基礎設施安全局（CISA）說，在最少一案例中，Snake於2015至2017年間被安裝到一個北約國家的外交部電腦中，讓俄情報機關得以取得聯合國和北約內部文件內容。聯邦調查局（FBI）則表示，有證據顯示Turla入侵美國一名報道俄羅斯政府新聞記者的電腦。Google旗下網絡保安公司Mandiant今年1月曾表示，懷疑Turla自俄軍侵烏以來，對有關烏克蘭的資訊特別重視。

20年竊最少50國政軍資訊

CISA同時發表報告，指FSB早在2003年已開始開發惡意程式Snake，形容它是「FSB武器庫中最精密的網絡間諜工具」，匿藏能力特別強，被感染電腦會被當作中繼節點，用來隱藏其他電腦系統中Snake涉及的進出流量，以減少被懷疑的可能性。此外，Turla多次為Snake升級和修訂，以確保它持續運作。其隱身性讓FSB多年來能透過龐大的受感染電腦網絡從事間諜行動。

司法部表示，FBI在經過長達數年、名為「美杜莎」（Medusa）的行動部署後取得法庭批准，周一將自己創建、名為「柏修斯」（Perseus）的電腦程式安裝在美國一些受感染電腦中，並暗中向所有系統中的Snake散播指令，導致它自行覆蓋其重要組件，從而讓它自毁。司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）聲明說：「美國執法當局透過高科技行動，讓俄羅斯惡意程式自相殘殺，搗毁了俄羅斯最精密的網絡間諜工具之一。」

（華爾街日報/紐約時報/Politico）