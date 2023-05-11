女事主駁律師：不管我有否尖叫，他都強姦了我

【明報專訊】美國女作家卡羅爾控告前總統特朗普強姦、誹謗的民事訴訟案上月下旬開審，卡羅爾在3天作供過程中，詳述特朗普侵犯她的經過，而辯方律師多次質問為何當時沒尖叫和為何幾十年後才站出來等問題，一度令她激動起來，答「不管我有沒有尖叫，他都強姦了我」。
卡羅爾（E. Jean Carroll）作供時表示，與特朗普的相遇始於近30年前。她說，當日特朗普在波道夫古德曼百貨公司58街出口攔住她並調侃一番，又請她幫忙為一名女性朋友選禮物。他們之後一起到內衣部，特朗普之後示意她進入試身室，並跟隨入內關上門，把她推到牆邊。卡羅爾說，特朗普壓住她，並拉下她的緊身褲，先將手指、然後將陰莖插入她的陰道。卡羅爾說，她用膝蓋把特朗普頂開，然後逃跑。
卡羅爾說，此事對她帶來終身影響，「它讓我再也無法過浪漫生活」。
辯方質疑為回憶錄銷量爆料
特朗普的律師塔科皮納（Joseph Tacopina）暗示，卡羅爾選擇在其回憶錄上市之際爆出此事，是為提高銷量，但卡羅爾說，她是在電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）性騷擾醜聞2017年曝光並引發#MeToo運動後，才決定公開事件。她說，講述她與特朗普的故事或是「改變性暴力文化的一種方式」。
塔科皮納質問卡羅爾被特朗普性侵時有否尖叫，她答道：「我不是一個愛尖叫的人。我當時嚇懵了，顧不上喊叫。我在反抗。」塔科皮納追問她為何不尖叫時，她說：「你不能因為我沒有尖叫就責怪我。」她接着說，女性不主動報案的一個原因「是因為她們總被問『你為什麼不喊叫』」。卡羅爾此時激動起來，聲音提高了不小，說：「我告訴你，不管我有沒有尖叫，他都強姦了我！」