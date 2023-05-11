女事主駁律師：不管我有否尖叫，他都強姦了我

卡羅爾（E. Jean Carroll）作供時表示，與特朗普的相遇始於近30年前。她說，當日特朗普在波道夫古德曼百貨公司58街出口攔住她並調侃一番，又請她幫忙為一名女性朋友選禮物。他們之後一起到內衣部，特朗普之後示意她進入試身室，並跟隨入內關上門，把她推到牆邊。卡羅爾說，特朗普壓住她，並拉下她的緊身褲，先將手指、然後將陰莖插入她的陰道。卡羅爾說，她用膝蓋把特朗普頂開，然後逃跑。

卡羅爾說，此事對她帶來終身影響，「它讓我再也無法過浪漫生活」。

辯方質疑為回憶錄銷量爆料

特朗普的律師塔科皮納（Joseph Tacopina）暗示，卡羅爾選擇在其回憶錄上市之際爆出此事，是為提高銷量，但卡羅爾說，她是在電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）性騷擾醜聞2017年曝光並引發#MeToo運動後，才決定公開事件。她說，講述她與特朗普的故事或是「改變性暴力文化的一種方式」。

塔科皮納質問卡羅爾被特朗普性侵時有否尖叫，她答道：「我不是一個愛尖叫的人。我當時嚇懵了，顧不上喊叫。我在反抗。」塔科皮納追問她為何不尖叫時，她說：「你不能因為我沒有尖叫就責怪我。」她接着說，女性不主動報案的一個原因「是因為她們總被問『你為什麼不喊叫』」。卡羅爾此時激動起來，聲音提高了不小，說：「我告訴你，不管我有沒有尖叫，他都強姦了我！」

（紐約時報）