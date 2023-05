特朗普裁為性侵負責 美總統首例 女作家近30年前試身室遭凌辱 勝訴獲賠3900萬

現年79歲的時尚雜誌Elle前專欄作家卡羅爾(E. Jean Carroll)去年控告特朗普1995年或1996年,在曼哈頓波道夫古德曼(Bergdorf Goodman)百貨公司的試身室強姦她。她作供時指當天特朗普邀請她代挑禮物送友人,最後兩人走到內衣部,特朗普要求她試穿一件緊身衣,更隨她走進更衣室和關門強姦她。卡羅爾表示,事後除了告知兩名朋友外,一直將事件保密逾20年,直至2019年在《紐約雜誌》披露。

卡羅爾稱,遭特朗普強姦令她感到羞愧,也無法和其他人談戀愛,她還批評特朗普透過否認強姦指控破壞她的聲譽,要求賠償。

未證強姦 民事案舉證標準較低

6男3女的陪審團周二商討後,依「證據優勢」(preponderance of the evidence)裁定卡羅爾遭特朗普性侵,獲賠200萬美元,並指特朗普須為誹謗卡羅爾支付對方約300萬美元,但陪審團未發現卡羅爾所說的被強姦。民事案的舉證標準較刑事案低,陪審團只需認為特朗普性侵卡羅爾的可能性較大(即證據優勢),而非如刑事案中若要裁定有罪,必須達到「排除合理懷疑的證據」(proof beyond a reasonable doubt)較高標準。今次卡羅爾可提出民事訴訟,因為紐約州去年頒布新法,讓性侵受害人在刑事訴訟時效過期情况下起訴施虐者。

事主:受苦女性的勝利 特:政治獵巫

裁決公布後,卡羅爾發聲明稱,控告特朗普是為證明自己清白,讓生活重回正軌,「今天全世界總算知道真相。這不止是我的勝利,也是每個因不被相信而受苦女性的勝利」。特朗普則堅稱不認識卡羅爾,他在自家社交平台發文說:「我完全不知道這女人是誰,這一裁決是恥辱,是有史以來最大獵巫行動的延續。」

多年來10多名女子曾指控特朗普性行為不端,但這是至今唯一被陪審團確認的指控。共和黨領袖及多名宣布參選或潛在參選者均沒就裁決公開批評特朗普。不過,共和黨參議院第二號人物、南達科他參議員圖恩(John Thune)周二談到特朗普官司纍纍時說:「它(性侵裁決)有累積效應,民眾必須決定是否想要處理所有戲劇性事件。」參議院共和黨領袖麥康奈爾的盟友、得州參議員科寧(John Cornyn)也警告說:「我不認為他(特朗普)能當選,你不能只靠基本盤就贏得大選。」

在美國兩極化的政治氣候下,英國廣播公司(BBC)分析指出,周二的裁決不會削弱特朗普的「基本盤」,因他的支持者對美國法律體系一直持懷疑態度。共和黨策略師傑羅(Charlie Gerow)稱,裁決造成的負面影響很小,僅限於郊區婦女和溫和派共和黨人,「反特朗普的人會繼續反對下去,支持他的核心選民不會改變」。

難撼「侵粉」基本盤 黨友質疑選總統資格

《華盛頓郵報》引述特朗普顧問稱,特朗普競選團隊已在共和黨初選選民中,針對特朗普的種種指控做了民調測試,發現初選選民普遍不相信這些指控。

(紐約時報/BBC/華盛頓郵報)