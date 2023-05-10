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塞爾維亞萬人示威反暴力 總統批逼宮

【明報專訊】塞爾維亞上周不足48小時內發生兩宗大型槍擊案，導致17人死亡，在首都貝爾格萊德周一（8日）有數以萬計人參與反暴力示威，要求應對不力的政府高官辭職，以及封殺渲染暴力的電視節目。總統武契奇批評反對派利用示威撈政治本錢。

連爆槍擊 示威者促關閉煽暴媒體

示威者周一高舉寫有「塞爾維亞反對暴力」的橫額，在貝爾格萊德市中心遊行，左翼反對派政黨「不要讓貝爾格萊德淪陷」要求關閉宣揚仇恨和暴力的小報，以及禁止播放渲染暴力的電視節目，如真人騷。他們還要求包括內政部長及情報機構首長在內的高官下台。上周三13歲學童在校園槍殺8名學生和一名警衛後4天，教育部長辭職。一名參與示威的小學教師說：「我們希望給孩子安全的學、街道、村莊和城市。」

總統武契奇（Aleksandar Vucic）批評反對派利用國家悲劇達至政治目的，指摘示威者試圖逼他下台及破壞國家穩定。武契奇稱，他已準備好提前選舉，以證明執政黨獲人民支持，但無提及具體日期。國會選舉原定2026年舉行。

塞爾維亞的擁槍率在歐洲國家中最高，2018年有調查顯示，當地每100人就有39支槍，且大多數是無牌的。武契奇上周推出為期一個月的繳械計劃，鼓勵民眾自願交出黑槍，不會追究。

（BBC/路透社）

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