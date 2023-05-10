美聯社、《紐時》烏戰報道奪普立茲3獎

「馬里烏波爾3記者」膺最高殊榮

美聯社贏得公共服務獎的4人團隊中有3名烏克蘭人，他們分別是攝影記者馬洛萊特卡（Evgeniy Maloletka）、影像製作人斯特帕寧科（Vasilisa Stepanenko）和影像記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov），他們3人在馬里烏波爾圍城時的其中3周期間是當地僅餘的記者，為逃避俄軍追捕，甚至一度偽裝醫護人員；另一名是日常駐巴黎的希南特（Lori Hinnant）。上述得獎作品時間橫跨去年3至12月，普立茲獎評語讚揚他們「從被包圍城市馬里烏波爾發出的勇敢報道，成為俄軍侵烏期間平民被殺害的證據」。

馬洛萊特卡是美聯社一幀知名的馬里烏波爾孕婦被擔架抬走相片的拍攝者，他正是憑這張相與另外6名美聯社同僚的作品共享突發新聞攝影獎。馬洛萊特卡及其他美聯社攝影記者，另外憑戰爭衝擊烏克蘭長者生活的系列入圍特寫攝影的決選名單。

馬里烏波爾官員曾歸功美聯社的採訪團隊，指正是後者報道帶來的壓力，迫使俄軍開闢撤離路線，拯救了數以千計平民的生命。美聯社高級副總裁兼執行總編輯培斯（Julie Pace）說，將這些記者的工作稱為貨真價實的公共服務，一點都不為過，但她提醒，得獎意義雖然重大，但重要的是體認這些記者所記錄的所有苦難和損失。

《紐約時報》團隊則憑烏戰報道贏得國際新聞報道獎。評審形容就俄軍侵烏的無畏無懼報道，包括用上8個月時間調查布查大屠殺和涉及暴行的俄軍單位，正是其得獎理由。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）