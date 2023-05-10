「勝利日」演說 普京斥美歐散播恐俄症 稱俄擊退「國際恐怖主義」 烏成西方籌碼

俄羅斯勝利日是紀念蘇聯在二戰中戰勝納粹，但普京在10分鐘的演說大談目前的俄烏戰爭。他說：「針對我們祖國的真正戰爭已經爆發，但我們已經擊退國際恐怖主義，一定會保護頓巴斯的居民，也將確保自己安全。」

向二戰美英盟友致敬

普京又「向勇敢地與納粹主義作鬥爭的國家致敬，向當年的美國、英國和其他國家的盟軍士兵致敬。我們紀念並緬懷中國軍人抗擊日本軍國主義的壯舉」。他也將烏克蘭政府與二戰中戰敗的納粹相提並論，表示俄羅斯人民在與西方就烏克蘭的神聖鬥爭中團結一致，這場鬥爭將以勝利告終。他指美國及其盟友忘記了蘇聯在二戰中戰勝納粹的偉大勝利。

將基輔及納粹相提並論

普京在去年勝利日的演說，將戰爭責任歸咎北約和美國，指北約對俄羅斯構成「明顯威脅」，表示俄羅斯的軍事行動有必要，也是「正確決定」。今年演說他也有攻擊西方，聲稱俄羅斯希望一個「和平」的未來，但「西方全球主義精英正在散播恐俄症和激進民族主義」。普京指西方的目標是「看到俄國的衰落」。

普京指基輔變成了「政變的人質」和西方手中討價還價的籌碼，「過度的野心、傲慢和恣意妄為無可避免地變成悲劇。這就是烏克蘭人民現正經歷災難的原因。烏克蘭人民變成了政變及在其基礎上建立的西方主子犯罪政權的人質，變成了實施他們殘酷自私計劃的籌碼」。

普京對參與「特別軍事行動」的俄羅斯軍隊感到自豪，「現在沒有比你們的戰鬥更重要的事。如今，你們身上維繫着國家安全，承載着國家和民族的未來」。

俄羅斯近期發生一連串安全事件，包括導致列車出軌的爆炸案、無人機攻擊克里姆林宮、造成親政府作家普里列平（Zakhar Prilepin）受傷的汽車炸彈襲擊等，20多個城鎮基於安全考慮取消各自舉行閱兵的計劃，但紅場閱兵則在嚴密保安下照常舉行。

前蘇另7領導人赴會 中亞「齊人」

普京在周二的二戰紀念活動上招待許多前蘇聯加盟共和國的領導人，包括白俄羅斯、亞美尼亞及中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼、烏茲別克和塔吉克）的總統或總理，是近年出席人數最多的其中一次。

俄在勝利日閱兵前夕，對烏發動新一輪無人機和導彈襲擊，烏克蘭各地響起了空襲警報。首都基輔夜間聽到爆炸聲。這是8天內第4次襲擊基輔。烏克蘭軍方表示，空襲持續4個多小時，其間伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機在全國範圍空群而出。基輔市長克利欽科（Vitaliy Klitschko）表示，俄羅斯發放了約60架無人機，形容為迄今規模最大的同類襲擊。他說，在基輔上空摧毁了所有36架無人機，但有5人被墜落的無人機碎片擊傷。在南部敖德薩州的襲擊中，有一人喪生。烏克蘭紅十字會表示其倉庫受到了襲擊。

（路透社/BBC/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）