星租金升幅冠全球 礙留人才恐阻創科

近年來自中國及其他國家的大量財富湧入，令新加坡樓價和租金暴漲，反之香港樓價正下跌。據地產顧問公司萊坊（Knight Frank）數據，去年第4季新加坡豪宅物業租金較對上一年大增約30%，創15年來最高增幅，並超過了倫敦和紐約成為全球之最；2022年第4季私人住宅租金按季急升7.4%後，今年第一季再上升7.2%。

去年末季按年升三成 15年最高

沒有永久居留權的外國人佔新加坡560萬人口的28%，他們大多傾向租樓，最受租金暴漲影響。新加坡歐洲商會今年3月發表調查報告，在受訪268間企業中，約四成每月給予員工逾1500新加坡元（約8800港元）的房租補貼，若租金再飈，七成公司說準備將外籍員工轉移到海外。來自大馬的助理產品工程師James Ong每月獲公司70坡元（約415港元）租金補貼，對月租大增50%至4000坡元（約2.36萬港元）來說只是杯水車薪。數碼廣告公司高層李秀敏（音譯）說，其月租增70%，現考慮遷往他國。

員工轉往馬泰 貴租本地人也難捱

獵頭公司Achieve Group總裁Joshua Yim說，愈來愈多公司為白領員工提供遙距工作的選擇，有公司也正轉移員工到鄰近租金較低的城市，如吉隆坡和曼谷。有科技公司正考慮在大馬檳城開衛星辦公室以留住人才。有公司因環球經濟前景不明朗，停向外國員工提供津貼。

租金漲幅居全球首位的新加坡，叫苦的不止外籍員工，不少本地人也感吃力，並成政治問題。長期支持執政黨人民行動黨的33歲科技行業人員Sonam，在房東大幅加租70%後搬往泰國，說下次大選打算支持反對派。人民行動黨政府為打擊炒樓風，上月宣布外國人買住宅的印花稅倍增至60%，但有分析指措施可能使租金進一步上漲，因潛在買家都將被迫租樓。新加坡政府稱，隨着更多房屋建成，租金將回落。

（路透社/彭博社）