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印度摔跤聯會性醜聞 女選手威脅棄獎抗議

【明報專訊】印度女子摔跤界今年初起被揭性騷擾醜聞，印度摔跤聯會主席（WFI）兼執政印度人民黨（BJP）國會議員辛格（Brijbhushan Sharan Singh）被指過去10年最少性騷擾7名年輕選手，直至上周包括有奧運選手在內的示威者報稱遭政府及警方打壓，聲言將交還獎牌以示抗議。

年初揭發 聯會主席涉10年最少騷擾7選手

2016年里約奧運銅牌得主馬利克（Sakshi Malik）早前稱，6名年輕女摔跤手2012年嘗試向北方邦警方舉報辛格的性騷擾行徑，但案件在24小時內遭撤銷。去年世界摔跤錦標賽銅牌得主波格特（Vinesh Phogat）表示，受害人過去曾向WFI、印度奧委會、體育部及警方投訴，但皆未獲行動回應。她曾在一封寫給印度奧委會的信中，稱自己受到辛格「精神滋擾和虐待」。辛格否認指控，稱這是將他趕出國會的陰謀。

涉事受害人今年1月公開指控，並在首都新德里發起示威，其後稱獲體育部長塔庫爾（Anurag Thakur）承諾設立委員會調查，但當局至今未有發表任何報告。眾人上月中起再於新德里市中心發起示威，要求調查和拘捕辛格，稱其間曾遭警方粗暴對待，直至上周入稟最高法院，方獲新德里警方立案，惟仍未被要求提交證據。波格特表示，她正考慮交還獎牌抗議，馬利克稱印度政府「有系統對她們的投訴滅聲」。塔庫爾否認隱瞞事件，表示仍在調查，印度警方亦否認對示威者施以暴力。

（衛報）

相關字詞﹕打壓 性騷擾 體育 示威 印度

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