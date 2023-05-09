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Axios：美推中東鐵路網抗「帶路」 印度角色關鍵 美尋求沙特加入

【明報專訊】美國傳媒報道，美國、沙特阿拉伯、阿聯酋和印度的國安顧問周日（7日）召開會議，商討興建中東鐵路網，被指目標在於抗衡中國「一帶一路」倡議。該計劃由美、阿、印，以及以色列組成的I2U2四方論壇於去年提出，目標串連起中東國家和印度，推進區內融合和經貿合作，美國拜登政府近期尋求也讓沙特加入，為此白宮國家安全顧問蘇利文上周六抵達該國商討。有相關前以色列官員指該計劃打從一開始便針對中國。

以色列去年提出 串連中東印度

美國政治新聞網站Axios前天引述兩名消息人士報道，上述計劃是以色列去年在I2U2論壇提出，以鐵路網連接中東黎凡特地區（Levant，泛指東地中海地區）和波斯灣的阿拉伯國家，通過波斯灣的海港連接印度，美國拜登政府近月提出擴大計劃，將沙特加入。I2U2於2021年由美國、以色列、阿聯酋和印度成立，目的是討論在中東地區的基建建設。報道引述一名參與早期相關討論的以色列前官員指：「雖沒有人明言，但它自第一天起便跟中國有關。」

以國前官員：第一天便與中國有關

蘇利文（Jake Sullivan）此行與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）討論多項議題，而上述中東鐵路網計劃被指是其中之一。蘇利文上周四在「華盛頓近東政策研究所」演說時被指預告了中東鐵路網，稱將會出現更多關於I2U2計劃的消息，而基本概念是「以推進經濟技術與外交的方式」，連結南亞、中東以及美國，指當中已有不少項目正在實行，美方「正期待未來數月踏出新的令人振奮步伐」。蘇利文又指拜登政府尋求中東更融合互通，加強美國盟友伙伴實力並推進地區和平繁榮，長遠減低對美方在該區投放資源的需求，但毋須犧牲華府根本利益及參與。

印度在這系統內的角色值得關注。Axios訪問的以色列前官員指出，中東鐵路網計劃需要用到印度的大型基建專業技術。《以色列時報》前天則報道，印度認為一帶一路倡議是對該國國際貿易的打壓，為此近年已加強與阿聯酋和以色列等中東國家的經貿關係。該報道表示，新德里近年曾發起經伊朗和中亞連接歐洲的國際南北運輸走廊（INSTC）但效益不彰，而中東鐵路網計劃有助印度經水路將貨物運至阿聯酋，再以鐵路經沙特、約旦，抵以色列北部港口海法（Haifa），最終轉口至歐洲。

（Axios/以色列時報）

相關字詞﹕蘇利文（Jake Sullivan） 鐵路 中東 一帶一路 沙特阿拉伯 以色列 印度 中國 美國

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