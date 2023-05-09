得州9死槍案 疑兇白人至上

案發時手持AR-15步槍和手槍的加西亞（Mauricio Garcia）向購物人士開槍，之後被當時正在商場內的一名警員擊斃。當天連槍手加西亞在內，最終有9人在宗大型槍擊案中死亡。

戰術背心裝滿彈匣 衣服印右翼字樣

《華盛頓郵報》引述消息報道，加西亞作案時身上有多件武器，車上也有5支槍。目擊者稱，槍手穿著的戰術背心裝滿彈匣，可見他打算製造大量傷亡。加西亞胸前衣服上印有「RWDS」字樣，為「右翼敢死隊」（Right Wing Death Squad）的縮寫，在極右、新納粹及白人至上主義者之間很流行。當局正朝着仇恨犯罪方向調查。美國全國廣播公司（NBC）引述執法人員稱，加西亞的社交平台帳號有數百個涉及新納粹主義、白人至上主義及種族暴力極端主義言論的帖文。

曾因精神問題逐出軍隊 無犯罪紀錄

執法部門消息人士周日稱，初步調查顯示，加西亞2008年曾在美國陸軍服役，後因精神健康問題被革職。他2016年至2020年間持有保安牌照，曾接受相關槍械訓練，過去替最少3間保安公司工作，暫未知他保安牌照未續期原因。加西亞此前沒有犯罪紀錄。

（華盛頓郵報/CNN/NBC）