WSJ：美歐轉軚尋俄烏和解 盼華可助

俄軍去年2月全面入侵烏克蘭後，歐美多國曾表明將持續支援烏克蘭，直到擊敗俄羅斯為止。不過，《華爾街日報》周日（7日）引述官員和軍火業人士稱，西方國家眼見軍火供給捉襟見肘，擔心戰事若持續陷入僵局，援助烏克蘭將無以為繼，因而日漸傾向推動俄烏談判，如今它們渴望見到戰事結束，或至少降低交戰激烈程度，期盼今年俄烏交涉能談出一些成果。

在中國的角色上，部分歐美官員直到最近仍認為，中國在俄軍侵烏後明顯支持俄羅斯，難以接受北京成為推動和談的伙伴。法國總統馬克龍今年2月私下向烏克蘭總統澤連斯基提議在巴黎召開和平會議，對方稱與會前提是美國總統拜登與中國國家主席習近平都要出席。報道指法國和其他歐洲國家官員自此就敦促北京在外交上發揮建設作用，並促成習近平與澤連斯基4月實現俄軍侵烏後首次通話。雖然相關官員在聽取簡報後說，這次通話令中方減少支持俄羅斯的希望幻滅，但多名歐洲官員說，歐洲領袖現在仍對中國熱切於促成俄烏停火談判抱有信心。

烏反攻倘有斬獲 美料推動和談

報道指出，西方國家願意鼓勵俄烏和談並期待中國發揮作用，美國改變態度是原因之一。美國國務卿布林肯近期對北京可能有助化解俄烏衝突公開表達審慎樂觀，就是一例。

美國白宮與國務院官員稱一向堅持以談判結束戰爭，但強調俄羅斯必須帶善意上談判桌，而軍援烏克蘭就是為了讓基輔在和談時處於有利地位。報道稱，西方希望烏克蘭計劃近期反攻，能收復南方重要失土，就算俄羅斯保有入侵後佔領的大片土地，這波反攻仍能解讀為成功。法國與德國高層官員預期，白宮將在烏克蘭反攻有所斬獲後嘗試推動和談。德國總理朔爾茨本月稍後將在柏林接待烏克蘭總統澤連斯基。報道引述歐洲官員說，朔爾茨不會施壓澤連斯基與俄方談判，但美國總統拜登預料會向澤連斯基示意，未來幾個月可能適合停火談判。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）