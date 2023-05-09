俄佔區疏散惹揣測 IAEA警告核風險 俄委州長：烏方加強炮擊前線聚居點

俄方委任管理俄佔扎波羅熱州地區的州長巴利茨基（Yevgeny Balitsky）上周五（5日）表示，已下令埃湼爾戈達爾等18個聚居點的民眾撤離，聲稱「敵方」加強炮擊戰場前線的聚居點。去年2月底俄軍侵烏後不久，歐洲最大的扎波羅熱核電站就被俄方控制，大多數核電站員工現都住在埃湼爾戈達爾。巴利茨基上周五表示根據情報，烏克蘭快將展開反攻重奪被俄方佔領的土地，俄方正為應對烏方的反攻做準備。

俄烏戰事已踏入第15個月，目前俄佔區集中在烏東及南部（見圖）。烏克蘭的反攻部署醞釀多時，但確切時間點引發揣測。美國傳媒早前報道，烏方反攻會在上周日（4月30日）開始，但有報道稱由於缺乏武器，烏軍4月反攻的計劃需要押後。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）上月表示，烏軍可能在夏季展開反攻。

烏反攻戰甚囂塵上 民眾憂缺藥停水電

烏軍稱，上述疏散行動中持有俄國護照的民眾被送往港口城市別爾江斯克（Berdyansk）及普里莫爾斯克（Prymorsk）。梅利托波爾（Melitopol）市長費奧多羅夫（Ivan Fedorov）表示，當地數以千計汽車要等候5小時才能離開，撤離車隊中包括撤退的俄軍，他又指撤離地區的商店商品及藥物短缺，有醫院正轉移病人，憂慮烏軍反攻會導致停電停水。

巴利茨基周日稱約1679名平民、包括660名兒童已撤離核電站附近地區，獲安置到別爾江斯克的臨時收容中心。

扎波羅熱核電站受關注 公司否認停運

戰情發展引發關注。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）上周六發聲明，稱核電站周邊地方局勢愈趨難以預測且有潛在危險，須立即採取行動，防止嚴重核事故威脅及其對人口與環境的相關後果。他在接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時表示，居民撤離或顯示俄烏部隊可能會在核電站附近爆發激戰。烏克蘭國營核電公司Energoatom上周六在Telegram否認有親俄傳媒報道，指已完全停止扎波羅熱核電站運作的說法，強調核電站運作未變，稱核電站沒發電，但透過烏克蘭電網取得電力應付所需。

俄政府允供彈藥 傭兵續留烏東巴赫穆特

另一方面，俄國傭兵組織瓦格納集團因彈藥短缺，首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）早前宣布會在周三（10日）撤出最近期戰况激烈的烏東城市巴赫穆特。至周日，普里戈任稱，俄政府已同意提供繼續在當地戰鬥所需的彈藥。普里戈任沒明確取消撤出巴赫穆特的計劃，但稱瓦格納部隊獲准按自行研判在當地行動，暗示他們會留下來。

（路透社/法新社/BBC/獨立報）

（俄軍侵烏）