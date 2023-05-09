俄佔區疏散惹揣測 IAEA警告核風險 俄委州長：烏方加強炮擊前線聚居點

【明報專訊】烏克蘭軍方周日（7日）表示，俄羅斯軍方正撤走烏南鄰近扎波羅熱核電站的城鎮埃湼爾戈達爾（Enerhodar）等地居民，烏官員稱俄國此舉引發恐慌。俄方扶植的扎波羅熱州長巴利茨基上周五已下令州內包括埃湼爾戈達爾等18個聚居點的民眾撤離，又稱烏方或將展開大反攻重奪領土。撤離行動引起關注，聯合國轄下國際原子能機構（IAEA）總幹事上周六警告可能發生嚴重核事故。
俄方委任管理俄佔扎波羅熱州地區的州長巴利茨基（Yevgeny Balitsky）上周五（5日）表示，已下令埃湼爾戈達爾等18個聚居點的民眾撤離，聲稱「敵方」加強炮擊戰場前線的聚居點。去年2月底俄軍侵烏後不久，歐洲最大的扎波羅熱核電站就被俄方控制，大多數核電站員工現都住在埃湼爾戈達爾。巴利茨基上周五表示根據情報，烏克蘭快將展開反攻重奪被俄方佔領的土地，俄方正為應對烏方的反攻做準備。
俄烏戰事已踏入第15個月，目前俄佔區集中在烏東及南部（見圖）。烏克蘭的反攻部署醞釀多時，但確切時間點引發揣測。美國傳媒早前報道，烏方反攻會在上周日（4月30日）開始，但有報道稱由於缺乏武器，烏軍4月反攻的計劃需要押後。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）上月表示，烏軍可能在夏季展開反攻。
烏反攻戰甚囂塵上 民眾憂缺藥停水電
烏軍稱，上述疏散行動中持有俄國護照的民眾被送往港口城市別爾江斯克（Berdyansk）及普里莫爾斯克（Prymorsk）。梅利托波爾（Melitopol）市長費奧多羅夫（Ivan Fedorov）表示，當地數以千計汽車要等候5小時才能離開，撤離車隊中包括撤退的俄軍，他又指撤離地區的商店商品及藥物短缺，有醫院正轉移病人，憂慮烏軍反攻會導致停電停水。
巴利茨基周日稱約1679名平民、包括660名兒童已撤離核電站附近地區，獲安置到別爾江斯克的臨時收容中心。
扎波羅熱核電站受關注 公司否認停運
戰情發展引發關注。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）上周六發聲明，稱核電站周邊地方局勢愈趨難以預測且有潛在危險，須立即採取行動，防止嚴重核事故威脅及其對人口與環境的相關後果。他在接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時表示，居民撤離或顯示俄烏部隊可能會在核電站附近爆發激戰。烏克蘭國營核電公司Energoatom上周六在Telegram否認有親俄傳媒報道，指已完全停止扎波羅熱核電站運作的說法，強調核電站運作未變，稱核電站沒發電，但透過烏克蘭電網取得電力應付所需。
俄政府允供彈藥 傭兵續留烏東巴赫穆特
另一方面，俄國傭兵組織瓦格納集團因彈藥短缺，首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）早前宣布會在周三（10日）撤出最近期戰况激烈的烏東城市巴赫穆特。至周日，普里戈任稱，俄政府已同意提供繼續在當地戰鬥所需的彈藥。普里戈任沒明確取消撤出巴赫穆特的計劃，但稱瓦格納部隊獲准按自行研判在當地行動，暗示他們會留下來。