烏稱擊落俄匕首 惹關注 普京曾稱高超音速無敵 專家：非不可能攔截

烏克蘭空軍上周六表示，當地上周四凌晨約2時半，利用一套愛國者（Patriot）防空系統，在基輔附近空域擊落一枚空襲當地的俄軍「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈。爆炸造成的碎片墜落離政府總部不遠的基輔市中心，烏方其後派員檢走碎片化驗。

烏克蘭空軍司令奧列休克（Mykola Oleshchuk）前天在社交平台Telegram稱：「我們（烏軍）擊落了那『無可匹敵』的匕首導彈。」並形容事件「具歷史意義」。烏空軍發言人伊赫納特則在國內電視上表示，俄方稱愛國者防空系統是已被淘汰的美製武器，而俄羅斯武器質素則是世上最佳，然而事件證明愛國者甚至有效應對一款「超級」高超音速導彈。

烏指「愛國者」建功 俄未回應

《紐時》前天引述美方官員表示，已通過機密途徑從烏軍得悉事件，其中一人指美軍分析員利用技術確認了烏方說法。報道同時指出，仍有不少民間專家質疑事件真偽。俄方至截稿前未作回應。

普京2018年公布6款俄羅斯「次世代」武器，其中形容飛行時速突破5馬赫（約6125公里），最高速度被認為可逾10馬赫（1.2萬公里）的匕首導彈，「面對所有現存和可預視的導彈防禦和防空系統時無堅不摧」。

美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究總監科夫曼（Michael Kofman）向《華盛頓郵報》表示，匕首導彈只是俄製伊斯坎德M型（Iskander-M）戰術導彈系統的衍生型號，透過空中發射增加射程和起始飛行速度，其餘則跟另外眾多「高超音速」彈道導彈沒有特別不同。

美專家：部署位置方向影響

《紐時》則引述美國「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）導彈防禦項目副總監威廉斯（Ian Williams）表示，愛國者系統的部署位置，匕首導彈的飛行方向和是否處於機動狀態等眾多因素，都會影響前者能否成功截擊後者，但指該做法「困難但非不可能」。

美國軍事硬件專家約翰遜（Reuben Johnson）則相信，烏軍在今次事件中用上了先進的「愛國者3分段提升型」（PAC-3 MSE）導彈，約翰遜稱PAC-3 MSE是為摧毀「匕首」而設計，外界相信其最高飛行時速突破基本「愛國者3型」（PAC-3）的4.1馬赫（約5023公里）。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）