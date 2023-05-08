英王加冕「一世代一次」 警稱依法拘示威者

這次過度執法的爭議始於典禮開始前，反君主制組織「共和國」行政總裁史密斯（Graham Smith）在特拉法加廣場示威期間被拘捕。錄影片段顯示，被捕的示威者身穿寫上「不是我的國王」的T恤。因「意圖引起公眾滋擾」而被捕者還包括其他示威者，例如氣候變化關注組織Just Stop Oil確認在林蔭大道和首相府外分別有13名和5名成員被捕。

當日的現場警隊指揮官表示，在場警員有責任在示威可能違法或造成嚴重擾亂下介入，「這要視乎背景脈絡，加冕典禮是一個世代才有一次的活動，這是我們評估時的關鍵考量」。

北京期許與英互利共贏

中國派出國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正出席英王查理斯三世的加冕典禮，官方新華社前天發稿，指韓正此行還簡短會見了查理斯三世、首相辛偉誠和王儲威廉等，並跟副首相杜永敦舉行了會見。新聞稿未有點名提及外相祈湛明，後者上周五在Twitter刊登跟韓正會面的相片，並指提及香港問題。新華社引述韓正表示，全球化時代各國經濟深度聯繫，中國願同英方加強合作，互利共贏，造福兩國和世界。

（BBC/新華社）