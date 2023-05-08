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荷李活編劇促禁AI 片商談判拒答允

【明報專訊】荷李活編劇上周開始罷工，爭取改善薪酬待遇之餘，也爭取飯碗免被人工智能（AI）搶走，惟Netflix及迪士尼等製片商拒絕排除使用AI取代人寫劇本，加劇罷工編劇的憤怒。有參與勞資談判的編劇工會成員認為機器不能創作出有靈魂的故事。

有編劇稱AI創故事沒靈魂

美國編劇工會（WGA）與資方持續多個星期的談判，相關內容曝光。WGA除了涉及薪酬和工作條件，也提出達成具約束力協議規範AI應用。他們建議，由AI所撰寫的任何內容都不能被視為「文學」或「原始材料」（決定誰能獲得版稅的行業術語）；同時WGA會員所寫的劇本不能用於訓練AI。

WGA表示製片商拒絕接納建議，僅反建議每年開會一次「討論科技進展」。Netflix電影《蒙上你的眼》（Bird Box）編劇、WGA談判成員赫瑟勒（Eric Heisserer）反諷：「他們提議開會討論如何利用它（AI）對付我們，真是太好了。」上周五他在Netflix的荷李活總部外集會，表示藝術無法由機器創作，「你失去了故事的核心和靈魂。一言以蔽之是『人工』」。

倡AI作品不視「文學」 製片商拒納

另一Netflix編劇指AI目前對編劇唯一用途是執行「費時而瑣碎」的工作，例如為角色名字提意見等，但預計製片商會開始用AI製作糟糕的初稿，再僱用編劇重寫。雖然僅少數電視及電影編劇認為他們的工作或會被AI取代，但他們亦憂慮荷李活的高層為削減成本，會利用AI編寫下一套大熱作品。

製片人預視AI「能做電影內所有事」

不過，荷李活高層上周在比華利山一個會議上的言論，並未消除編劇的擔憂。電影製片人利伯曼（Todd Lieberman）說：「接下來的3年，你將看到一部由AI編寫的電影……一部好電影。」霍士娛樂行政總裁韋德（Rob Wade）補充說：「不僅劇本，剪接，所有東西……分鏡、一切。」他說：「AI在未來，也許不是明年或後年，但如果我們談論10年？ AI將能夠做到所有這些事情。」

製片商認為編劇實際上並不想禁止AI，而是願意將其作為「創作過程」的一部分，只要不影響他們的收入。

（法新社）

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