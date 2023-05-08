地緣環境變 日韓放下宿怨「攜手護台海」

中俄戰機軍演 兩國難獨力應對

《紐約時報》分析，促使日韓改善關係的第一個因素是中國和俄羅斯。東京和首爾皆愈來愈親近華府，同樣支持美方的「自由與開放的印太地區」願景，去年以印太伙伴身分參與北約峰會的部分會議，並譴責俄軍侵烏和對中方表達對以規則為基礎的國際秩序之關切。日韓皆明白地緣政治環境經迅速變化後，已創造出他們無法獨力應對的挑戰——近年中俄戰機在日韓空域附近聯合軍演便是例子。

第二個因素則是朝鮮，平壤的核導威脅促使日韓承認跟美國達成三邊合作的戰略價值——朝鮮不止試射導彈飛越日本上空，還威脅對韓國施以核攻擊。出於歷史原因，韓國從未跟日本正式結盟，但如今兩國正擴展軍事合作，朝鮮正是關鍵。

第三個因素是台灣，三國對維護台海和平穩定有重大的共同利益，有韓國學者分析，倘若台海爆發衝突，美國會要求盟友和伙伴提供若干合作，尤其是視韓、日為涉及台海問題的關鍵地區戰略資產。日、韓都在美國的保護傘下順利發展經濟，但華府如今寄望兩國在地區防衛上發揮更大角色。

未釋前嫌 自衛隊韓軍關係待改善

然而，《日經新聞》指出，日本自衛隊和韓國軍方的關係仍有待改善，主因是韓國海軍艦艇2018年曾以火控雷達鎖定日本自衛隊反潛機，令日韓防衛部門信賴受損，而迄今雙方對該事件的事實關係認知仍無共識。

（紐約時報/中央社）