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穿梭外交日揆訪韓 二戰癥結未解 岸田稱個人對歷史慘劇「痛心難過」 官方表述依歷屆政府

【明報專訊】日本首相岸田文雄周日（7日）一連兩天訪問韓國，作為韓國總統尹錫悅3月訪日的回訪，意味日韓實現重啟時隔近12年的首腦互訪「穿梭外交」，如何實際解決日本殖民及二戰強徵勞工等歷史遺留問題，以及日韓加強安全合作應對朝鮮核威脅，是這次行程焦點。昨天峰會前岸田參拜首爾的殉職軍人及國家烈士墓地，其後表示個人對歷史慘劇感「痛心難過」，但強調官方今後都僅會繼承日本歷屆政府在對韓歷史問題上的立場，未有作新的正面表述。尹錫悅則表示，對於日方加入韓美《華盛頓宣言》以制朝持開放態度。

岸田乘搭的專機於當地時間昨天中午12時前（本港上午11時前）飛抵首爾近郊的軍用機場，下機後與夫人裕子到葬有韓國歷代總統及在二戰、韓戰等為國捐軀者的「國立首爾顯忠院」墓園參拜。多名曾訪韓的前日本首相亦有拜訪當地。

尹錫悅籲向前走 棄「完全清算歷史」

岸田其後於下午逾3時抵達龍山總統府，與尹錫悅舉行峰會。尹錫悅在會上強調，「有必要摒棄如不完全清算過去的歷史，便無法面向未來合作踏出步伐的認知」，並期待岸田訪韓將會成為韓日兩國「邁向未來合作的有意義一步」，確認重新出發的韓日關係正迅速往前發展，指在現今嚴峻的國際形勢與全球危機中，韓日合作符合兩國共同利益，並對世界繁榮有所必要。岸田表示對在短短兩個月內實現日韓首腦穿梭外交感到「非常高興」。

歷時約兩小時的峰會確認為加快改善日韓關係繼續緊密溝通，另確認就朝鮮核武和導彈問題加強協作，並就晶片半導體等經濟安全合作，以及兩國出口管理等問題交換意見。

峰會結束後尹錫悅和岸田舉行共同記者會。岸田表示尹錫悅早前訪日時，他已表明完全繼承歷屆日本政府對歷史認識的立場，強調「今後也不會動搖」，包括1998年的《日韓共同宣言》。時任日本首相小淵惠三在該宣言中表示，「日本謙虛接受曾經殖民地支配，為韓國國民帶來龐大損害和痛苦的歷史事實，並對此痛切反省和道歉」。對於二戰期間日本強徵勞工問題，岸田表示「對在當時嚴峻環境中為眾多人士帶來艱辛、痛苦和悲傷感到心痛」。尹錫悅則表示，不會改變3月發表的強徵勞工「第三方代賠」解決方案，指韓國政府誠心尋求與案件原訴人溝通，以確切執行解決方案。雙方又表示同意將在本月19日至21日廣島G7峰會期間，共同拜祭在二戰原爆中犧牲的韓國人。

韓不抗拒日加入《華盛頓宣言》

二人另分別確認韓國專家代表團將赴福島第一核電站，視察核廢水預定排放前情况。隨岸田訪韓的日本內閣副官房長官木原誠二其後表示，將於本月23日接待韓方代表。另雙方確認在G7峰會期間，舉行美日韓三邊峰會，討論應對朝解核武導彈問題，其中尹錫悅表示，《華盛頓宣言》雖為韓美雙邊協議，但如日本有意在討論執行細節上軌道後準備好加入，韓方「隨時可（與日方）合作」。

日韓峰會期間，多個韓國民間團體共約100人在場外示威，要求日本就強徵勞工問題謝罪，亦反對日方排放核廢水出海。首爾市內在岸田訪問期間加強警備。岸田今天將分別與日韓議員聯盟，以及韓國商界組織會面，之後便會啟程返回東京。

（NHK/韓聯社/共同社）

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