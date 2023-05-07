蘇丹交戰雙方沙特會談 鋪路停火商設人道走廊

美國沙特斡旋 阿盟非盟支持

美、沙政府上周五晚確認，交戰的蘇丹政府軍和準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）昨日會派代表到沙特西部港口吉達（Jeddah），進行「談判前會談」（pre-negotiation talks），美、沙聲明提到「促請雙方將蘇丹國家和民眾的利益納入考慮，積極參與會談達至停火，以及使衝突結束，令蘇丹民眾免受苦難，並確保人道援助可送達受影響地區。

一名RSF官員前天向美媒確認，其代表團已出發前往吉達，稱將討論監督停火的機制。蘇丹政府軍前晚亦確認已派代表團赴沙特，以商討延長休戰的細節。另外，兩名政府軍和一名RSF官員向美媒表示，吉達會談將處理在屬於戰區中心的蘇丹首都喀土穆和相鄰城市烏姆杜爾曼（Omdurman）之間開設人道走廊的問題。《紐約時報》引述美國國務院高官指出，會談不會涉及將RSF編入政府軍、改變交戰雙方指揮權力或結構等棘手的議題。

聯國駐蘇丹特使：雙方更傾向交戰

美、沙的斡旋工作得到英國、阿聯酋、阿拉伯國家聯盟和非洲聯盟等的支持和協調。上述美國官員表示，如果交戰兩方將領同意讓援助物資安全地進入蘇丹，美國和聯合國將推動把大部分或全部即時援助先以貨船運至蘇丹港，再經由陸路送往喀土穆等地。

然而，部分官員不認為蘇丹將領們真心追求長遠和平，聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯上周五向《紐時》指出，相較於談判和解，交戰雙方仍考慮或傾向徹底擊敗對方。

首都戰况未緩 至少550死

有目擊者則指，至上周五喀土穆近機場等地區仍持續有空襲和爆炸。政府軍和RSF高層此前數度達成停戰協議，但是戰火仍未有平息。蘇丹政府和聯合國的最新統計顯示，武裝衝突發生至今，已經造成了最少550人死亡、逾4900人受傷，死傷者中約三分之一是兒童，實際傷亡人數相信更高。

（紐約時報/法新社/華盛頓郵報）