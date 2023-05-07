菲搗「KK園區」式工場 港人獲救

逾千受害人被迫網上詐騙

菲律賓國家警察局反網絡罪案小組發言人薩比諾（Michelle Sabino）稱，執法部門上周四通宵搜查馬巴拉卡特多棟建築，共救出1090名獲招聘作網上詐騙的受害人。他們大多來自中國大陸、越南、菲律賓和印尼，另有獲救受害人來自香港、台灣、馬來西亞、泰國、緬甸和尼泊爾。至少12名懷疑詐騙集團首腦被捕，將被控人口販賣，分別為7名中國人、4名印尼人和一名馬來西亞人。

薩比諾指，受害人受社交平台的高薪廣告被吸引到當地，到埗後護照被扣，每天被迫工作18小時，以社交平台和約會程式，在與受騙對象建立虛假情緣後，哄騙對方購虛擬貨幣及存錢進假銀行帳戶。受害人被禁越過有守衛的大閘，每天工作後被帶回宿舍，如有人跟同伙談話或小休過多都會被扣薪，如「沒被關在牢房的囚犯」，但暫未有證據顯示他們被禁錮期間受暴力對待。

薩比諾指，菲律賓執法部門在印尼駐當地大使提出要求並提供線索，解救曾對外發信息求救印尼人後展開行動。

美國之音前天表示，上述「詐騙工場」亦曾在緬甸、老撾和柬埔寨出現，專家表示這是價值數以十億美元計的產業，亦令數萬人淪為人口販賣的受害者。報道引述「全球反詐騙組織」（GASO）指出，受害人多為具大學學歷的白領人士，他們部分因新冠疫情失業，急需尋新工，而會操英語和中文的詐騙員需求殷切。

（法新社/美國之音）