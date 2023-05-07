英外相加冕禮前晤韓正 討論港台疆問題

祁湛明在Twitter透露與韓正會晤時，雙方討論了「存在嚴重分歧與重要合作的範疇」。他本人向對方闡明了英國對港台疆的看法，並談及就氣候變化、經濟聯繫、人民聯繫互相合作。有官員披露祁湛明還提及5名英國國會議員、包括現任內政部保安事務國務大臣董勤達因批評中共人權態度而於2021年被北京制裁一事。

中英關係近年處於低谷。倫敦曾就國安關切限制中國投資，並對中國擴張經濟和軍事影響力表達關切。英國保守派智庫Policy Exchange的外交政策主管加斯頓（Sophia Gaston）認為，首相辛偉誠正通過「務實接觸的稜鏡」來爭取改善對華關係。

祁湛明4月底在對華政策演說上表示，英中之間既有分歧也有共識，即使英國對新疆維吾爾族待遇「反感」，英國應與中國進行有建設性的接觸。演說被廣泛視作針對保守黨對華鷹派後座議員的反擊。

（金融時報/路透社/中央社）