英外相加冕禮前晤韓正 討論港台疆問題

【明報專訊】中國國家副主席韓正以國家主席習近平特別代表的身分出席英王查理斯三世加冕禮前，上周五（5日）先拜會英國外相祁湛明（James Cleverly）。英方披露兩人通過傳譯的30分鐘交談期間，祁湛明向韓正闡明了對香港、台灣和新疆的看法，但未有公布內容。韓正因在2019年反修例示威期間出任中央港澳工作領導小組組長，被質疑要為鎮壓示威負責。
祁湛明在Twitter透露與韓正會晤時，雙方討論了「存在嚴重分歧與重要合作的範疇」。他本人向對方闡明了英國對港台疆的看法，並談及就氣候變化、經濟聯繫、人民聯繫互相合作。有官員披露祁湛明還提及5名英國國會議員、包括現任內政部保安事務國務大臣董勤達因批評中共人權態度而於2021年被北京制裁一事。
中英關係近年處於低谷。倫敦曾就國安關切限制中國投資，並對中國擴張經濟和軍事影響力表達關切。英國保守派智庫Policy Exchange的外交政策主管加斯頓（Sophia Gaston）認為，首相辛偉誠正通過「務實接觸的稜鏡」來爭取改善對華關係。
祁湛明4月底在對華政策演說上表示，英中之間既有分歧也有共識，即使英國對新疆維吾爾族待遇「反感」，英國應與中國進行有建設性的接觸。演說被廣泛視作針對保守黨對華鷹派後座議員的反擊。