查理斯三世濫捕效忠爭議下加冕 延續亡母誓言 稱「不是受人服侍乃是要服侍人」

昨天的加冕禮跟該國之前4次一樣在冷雨中進行。查理斯三世和卡米拉昨晨由白金漢宮乘空調馬車經過林蔭大道前往西敏寺大教堂出席儀式。教堂內有來自203個國家的代表及數百名官紳賢達、慈善組織代表等,總約2300名觀禮嘉賓見證兩人分別封王封后。歷時兩個小時的加冕儀式沿襲1000年傳統同時加入現代新元素,反映了現代英國無論在信仰、文化、族群上的多元。例如它有別舊日的加冕禮,首次用上了英倫三島4種方言。查理斯三世接受加冕之前高聲禱告環節,也是歷來加冕禮所首見。他在接受加冕前禱告道:「以祂(指耶穌)之名和祂的榜樣,我來不是要受人服侍,乃是要服侍人。」其言既是引用自聖經四福音之中,耶穌表示「人子來不是要受人的服侍,乃是要服侍人」的話語,也是延續其亡母伊利沙伯二世在21歲生日時,向英國人民所許下「終我一生,無論長短,都為你們服務」的誓言。

恩膏和授權等環節隨後進行。坎特伯雷大主教威爾比替查理斯三世戴上聖愛德華王冠,他換上黃金錦袍,並雙手分別捧起寶球和握權杖。

籲「宣誓效忠」改為「邀請獻支持」

典禮取消了世襲貴族觸摸王冠、親吻君主臉頰的「貴族致敬」(Homage of Peers),改為「人民致敬」(Homage of the People)。早前有預告指主禮者會呼籲人民向新王「宣誓效忠」,引起質疑。代表坎特伯雷大主教的蘭柏宮隨後修訂宣誓內容,把「呼籲(call)大不列顛及北愛爾蘭聯合王國、屬地所有心懷善意之人」,改為「邀請(invite)希望獻上支持者」,另把效忠語句「我發誓將效忠陛下及陛下的法定繼承人,上帝作證」改為「天祐國王查理斯、國王查理斯萬歲、願我王永在」(God save King Charles. Long live King Charles. May the King live forever.)。

典禮開始和結束時,西敏寺均有號角齊鳴和教堂鐘聲。昨午12時,全國13處地方鳴響禮炮。儀式結束後,國王和王后乘馬車返回白金漢宮,沿途接受祝福,並不時向在雨中等候人群揮手。

哈里 安德魯沒陽台露面

英國一眾主要王室成員均攜眷出席典禮,惟查理斯幼子哈里和離了婚兼醜聞纏身的查理斯大弟弟安德魯例外。他們獨自坐在王室第三排,哈里更僅花了24小時逗留國土,離開教堂後便即飛返美國為其長子阿徹慶祝4歲生日。他和安德魯王子都沒有在白金漢宮陽台露面。

首相辛偉誠(Rishi Sunak)昨日稱這場活動是「充滿強大民族自豪感的時刻」,並「展現我國特色」。習近平和和彭麗媛在賀電中指出,當前世界正經歷複雜變化,中方願同英方一道努力,擴大互利合作,以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。

