代表習出席惹質疑 韓正：視英戰略伙伴

英國國會議員認為·韓正在打壓反修例示威有重要角色，由他代表中方出席英王加冕禮，是對英方的不尊重，其中保守黨前黨魁施志安更指摘韓正要為破壞《中英聯合聲明》負責。香港最後一任總督彭定康批評，韓正此行顯示出中國對待英國的態度隨意，「（中國）畢竟有14億人，他們選擇派遣負責在香港問題上食言的人」。

被指曾打壓香港 彭定康批華態度隨意

《華爾街日報》社評稱，英國或憂慮不邀請中方高層出席典禮會有外交問題，但認為首相辛偉誠或王室最少可邀請部分在英接受庇護的港人出席。英外交部表示，按禮儀是邀請國家元首出席，由誰出席則是受邀方決定，白金漢宮則稱不評論典禮嘉賓名單。在去年女王伊利沙伯二世葬禮，中方也是派時任國家副主席王歧山作為習的特別代表率團出席。

觀禮新芬黨副主席：證明和平承諾

另外，北愛爾蘭副首席部長、新芬黨副主席奧尼爾是另一爭議出席者，她自言是「愛爾蘭共和主義者」，但接受邀請因這是正確做法，指這不僅是一種姿態，亦證明她對和平及和解的承諾。

（綜合報道）