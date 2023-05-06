代表習出席惹質疑 韓正：視英戰略伙伴

【明報專訊】多國政要將出席查理斯三世的加冕典禮，中國派出國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正出席。在2019年本港反修例示威期間，韓正時任中央港澳工作領導小組組長，主管香港事務，被指打壓香港，這歷史令部分對英國政客質疑他不適合出席。外相祁湛明周二稱預計將藉典禮跟韓正會面，並就包括香港的多個議題表達強烈關注。韓正周四在倫敦出席中英工商界舉辦的歡迎晚宴時表示，中方視英國為戰略伙伴，願跟英方加強在國際事務的溝通協調。
英國國會議員認為·韓正在打壓反修例示威有重要角色，由他代表中方出席英王加冕禮，是對英方的不尊重，其中保守黨前黨魁施志安更指摘韓正要為破壞《中英聯合聲明》負責。香港最後一任總督彭定康批評，韓正此行顯示出中國對待英國的態度隨意，「（中國）畢竟有14億人，他們選擇派遣負責在香港問題上食言的人」。
被指曾打壓香港 彭定康批華態度隨意
《華爾街日報》社評稱，英國或憂慮不邀請中方高層出席典禮會有外交問題，但認為首相辛偉誠或王室最少可邀請部分在英接受庇護的港人出席。英外交部表示，按禮儀是邀請國家元首出席，由誰出席則是受邀方決定，白金漢宮則稱不評論典禮嘉賓名單。在去年女王伊利沙伯二世葬禮，中方也是派時任國家副主席王歧山作為習的特別代表率團出席。
觀禮新芬黨副主席：證明和平承諾
另外，北愛爾蘭副首席部長、新芬黨副主席奧尼爾是另一爭議出席者，她自言是「愛爾蘭共和主義者」，但接受邀請因這是正確做法，指這不僅是一種姿態，亦證明她對和平及和解的承諾。