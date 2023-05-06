英聯邦餘1/3成員國奉元首 海外影響力減

牙買加等國擬「走向共和」釀公投

牙買加法律及憲法事務部長福特周四（4日）向英國天空新聞表示，到了「告別跟殖民主義與跨大西洋販賣奴隸的慘痛歷史有關的政府」的時候。她表示，許多牙買加人覺得英女王伊利沙伯二世親切，卻對查理斯三世陌生。該加勒比海島國正擬定新憲法，不再以英國君主作為國家元首，最快明年舉行公投。伯利茲總理布里塞尼奧也在《衛報》昨天刊登的訪問中表示，該國很可能成為2021年巴巴多斯後另一改採共和制的英聯邦國家。伯利茲去年11月已經通過成立憲法委員會的法案，擬明年舉行共和國公投。中美洲島國安提瓜和巴布達去年已傳出擬在3年內舉行共和國公投。

其餘奉英王為元首的國家，民調也反映有贊成共和制的傾向，澳洲總理阿爾巴內塞周五就重申盼見到澳洲人做國家元首，但指不以此為要務。

殖民爭議不止君主制。澳洲和加拿大等12個英聯邦國家的原住民組織周三聯署公開信，要求查理斯三世彌補昔日殖民主義遺留罪行，包括道歉、賠償和歸還歷史文物。白金漢宮上月表示，英王支持追查英國王室與跨大西洋奴隸貿易的歷史聯繫，准許學術研究取閱王室收藏及文獻。南非則有逾8000人聯署要求英國王室歸還英殖時代發現和獻予英王的「非洲之星」鑽石，後者經切割後用於王冠等王室寶物。

（綜合報道）