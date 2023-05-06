查理斯三世今加冕 英民眾反應兩極 王室迷紮營冀睹英王風采 民調指75%青年沒興趣

今晨白金漢宮出發 兩千政要名人見證

查理斯三世與王后卡米拉將於當地時間今晨10時20分（香港時間下午5時20分），乘坐由6匹溫莎灰駒牽引的空調鑽禧馬車由白金漢宮出發往西敏寺出席典禮，之後兩小時的加冕典禮將在逾兩千政要名人等賓客見證下，由坎特伯雷大主教給查理斯三世戴上王冠。英王伉儷繼而會返回白金漢宮，接受英軍和英聯邦軍隊敬禮及群眾祝賀。

這是繼1953年伊利沙伯二世之後，英國事隔70年的另一場加冕大典。首都倫敦等多處張燈掛彩懸起了國旗，慶祝活動一連3天直至下周一，將有音樂會、街頭派對等連場慶祝活動。英國警方將動用逾2.9萬警力守護這期間的公眾秩序和治安。林蔭大道一帶日前已有數十人紮營準備觀看英王加冕前後風采。一名來自英格蘭中部打算通宵露宿等候的男子說：「在家裏看直播始終比不上親歷其境。」

不過，當部分英國人認為這是畢生難逢的盛會，好些人卻除了關心下周一的額外假期外，對王室無甚興趣。YouGov上月發表的民調，3070名受訪英國人之中，64%表示不怎樣關心或毫不關心加冕；18歲至24歲年齡組別更達75%。大概或根本不會觀看加冕或參與相關慶祝活動者佔48%。YouGov其餘民調顯示，51%受訪者反對耗用公帑舉辦加冕禮；整體擁護君主制者佔58%，18歲至28歲受訪組別卻只有32%，反映王室已失去年輕一代的支持。

在逾10%高通脹下，糧食及能源價格攀升，很多民眾反對耗巨資辦加冕禮。當局沒有公布典禮開支，但專家估計達5000萬至1億鎊（約4.9億至9.8億港元）。一名19歲牙科學生說：「許多人苦於支付帳單和應付種種虧損之際，從電視上見到大量資源和金錢都投放於這個家庭，而又不覺得他們會回饋我們什麼，真叫人沮喪。」

首邀全國人民宣誓效忠

此外，傳統的加冕典禮會有大主教、王位繼承人、王室公爵及其他世襲貴族下跪宣誓效忠，今次現場只會有威廉王子一人下跪宣誓效忠，代之以坎特伯雷大主教將邀請全國人民宣誓效忠，為英國史上首次，這儀式也惹怒反帝制派，稱「是對反對聲音充耳不聞，且蔑視人民」的舉動。英國反君主制組織「共和國」（Republic）斥加冕禮慶祝的是在現代社會並無立足之地的世襲權力和特權，且其花費是「對數以百萬計生活艱苦人民摑耳光」。它號召當地時間今晨在巡遊路線經過的林蔭大道查理斯一世雕像下，舉行「不是我的國王」示威並喝倒采。

有質疑斥巨資 王室：全球關注足抵支出

白金漢宮表示，加冕禮這場國家盛典吸引了環球廣大關注，抵銷相關支出綽綽有餘。網路行銷公司VoucherCodes估計，在3天連假期間，英國零售消費金額可望衝破80億鎊。

（路透社/法新社/紐約時報）