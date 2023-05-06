英地選面臨重挫 保守黨認失望

工黨表現佳 對大選有信心

今次選舉將選出230個地方議會8000個議席，其結果雖然不影響政府在國會的控制地位，但74個公布了結果的地方議會中，保守黨損失了260席，而路透社報道指主要反對黨工黨增加147席，自由民主黨亦增加65席。路透社又指保守黨在英格蘭北部及南部的關鍵目標議席敗給工黨，而自民黨則在南部較富裕地區取得優勢。

工黨表示，根據今次地選結果，他們有望以8個百分點差距，擊敗保守黨贏得下屆大選。截至周五凌晨，工黨已取得普利茅斯（Plymouth）、特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）和梅德韋（Medway）議會控制權，這3個地方對工黨希望勝出下屆大選很重要；至於保守黨則失去最少8個議會的控制權。

英國知名民調專家柯蒂斯（John Curtice）按初步結果估計，保守黨正陷入嚴重選舉困境，或損失高達1000個議席，跟保守黨最悲觀的預測一致。保守黨承認對選舉結果感失望。主席韓斯（Greg Hands）說：「我們已說了這會是對黨而言艱難的一夜……明顯地我們感到失望。」

（路透社/法新社/BBC）