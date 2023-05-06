俄傭兵團稱遭斷供彈藥 揚言下周撤離烏重鎮

稱「回大本營自舔傷口」 反映俄內部不和

俄烏雙方在巴赫穆特血戰多月，而瓦格納是這戰場上的俄方主力。普里戈任（Yevgeny Prigozhin）約3周前宣稱瓦格納已控制巴赫穆特逾八成範圍，烏軍也承認陷於苦戰。不過，普里戈任昨日公開向格里西莫夫、俄國防部和作為俄軍最高統帥的總統普京發聲明，表示本月10日（即「勝利日」翌日）起瓦格納將會把巴赫穆特的據點移交國防部的單位，並撤走僅餘的部隊「回後勤大本營自舔傷口」。他重申背後成因是缺乏彈藥，在這情况下部隊「注定會死得不明不白」。他宣稱原定目標是「勝利日」（紀念對抗納粹德國的偉大衛國戰爭）或之前攻陷巴赫穆特，但相關官僚自5月1日起已切斷對瓦格納的彈藥供應，就連負責掩護瓦格納側翼的俄國防部也未能湊夠兵員。俄羅斯防長紹伊古同日稍後表明，已指示一眾副手確保烏克蘭戰場上的士兵有一切所需武器和裝備。

烏反指俄正增兵 欲勝利日前攻陷

在另一段錄影片段中，普里戈任再將矛頭指向國防高層道：「紹伊古、總參謀長格拉西莫夫！彈藥在哪？」他又說，這兩人要為瓦格納數以千計的死傷者負責。普里戈任一周前才向撐侵烏戰爭博客表示，巴赫穆特的瓦格納部隊只剩最後幾天的彈藥供應，需要補給數以千發計的子彈。不過，鑑於他以往有誇誇其談的前科，瓦格納會否真的棄攻巴赫穆特尚難斷言。

另外，烏克蘭網媒Defence Express指，收到在周五清晨攻向基輔的俄軍「匕首」高超音速導彈之殘骸報告，相中顯示導彈在半空遭射穿前部鼻錐體，失去彈頭。如果屬實，將是烏軍歷來首次擊落俄方高超音速導彈。

（路透社/BBC/天空新聞台）

（俄軍侵烏）