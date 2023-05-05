俄指美策劃無人機襲克宮

烏稱俄無人機大反撲 掀空防戰

烏方空軍在Telegram指俄方周三晚出動多達24架見證者136及131無人機，空軍與其他防空部隊合作下擊落了18架；基輔市軍政機關首長波普科（Sergiy Popko）則稱，所有敵方導彈及無人機都被防空部隊摧毁，又指這是本月第3次對基輔發動的空襲，是今年初以來最猛烈。

俄國昨則指控美國策劃無人機襲克宮事件，由烏克蘭執行，並稱烏克蘭在俄國領土的破壞達到前所未有勢頭。美國否認指控，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）接受MSNBC訪問稱美國與事件無關。

俄軍侵烏踏入第15個月，基輔繼續爭取國際支援。烏克蘭總統澤連斯基昨到訪荷蘭海牙，並與國際刑事法院（ICC）高級官員會面。澤連斯基呼籲成立特別法庭，追究俄羅斯侵略罪行。澤連斯基亦會跟荷蘭首相呂特和防長奧隆格倫（Kajsa Ollongren）會面及發表演說。

另一方面，北約周三警告稱，俄國或破壞海底電纜以報復西方支援烏克蘭抗俄入侵。北約的情報與安全部門助理秘書長卡特勒（David Cattler）指俄羅斯正積極測繪盟友的陸地及海底關鍵基建，恐有所行動。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）