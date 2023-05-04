白金漢宮外擲彈匣 藏刀英漢被捕

英國《太陽報》引述目擊者稱，疑犯此前數晚已在王宮外出沒，並曾聽到他大叫：「我將要殺死國王。」到周二晚約7時，倫敦警方指該男子走向白金漢宮的閘門，然後向王宮範圍擲出物件，相信為霰彈槍彈匣。

目擊者指疑犯把袋放到地上後，警員隨即撲向他，並喝令他趴在地上。警方表示，該男子被發現攜有一把刀，事後警方拉起封鎖線，專家到場後將袋引爆。

警方目前未將事件視作與恐怖主義相關，《每日郵報》稱當局正把案件視作個別精神問題事件處理。倫敦警察廳總警司麥克唐納（Joseph McDonald）指沒收到有人開槍報告，雖然事件中無人受傷，而事發時查理斯三世和王后卡米拉都不在王宮內，但有目擊者對於疑犯在距離加冕典禮只有數日之際仍可如此接近王宮，感到驚訝。

內政部保安事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）昨天表示，他樂見警方對周二晚的事件採取非常迅速、專業的反應，又指他們為籌備加冕典禮而準備了數月，同時留意很多不同威脅。他又說，警方、情報部門及其他保安部隊都非常清楚正面臨的挑戰。

（路透社/中央社/每日郵報）