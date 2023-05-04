Dyson星洲建廠 讚人才優勢 生產電池研AI 佔地53籃球場

戴森指出，新廠房位於新加坡西面大士（Tuas） ，佔地面積達53個籃球場，預計今年完工，2025年全面運作，是戴森耗資27.5億鎊（約270億港元）的5年投資計劃一部分。新廠房將進一步增強戴森的工程和製造能力，以更快地將技術投入市場。作為投資計劃的一部分，戴森也計劃在發迹地英國以及菲律賓設立研發園區，除了提升工程和生產能力以外，還有助公司將全新的電池技術推出市場。

菲律賓設研究園區 聘400新工程師

英國《衛報》報道，戴森沒有透露新一代電池的細節，但相信除了較輕較小外，電池容量密度亦會加大，以應付其電子產品的需求。戴森創辦人戴森（James Dyson）表示：「新一代電池技術將為戴森產品的性能和可持續性帶來重大革命。」

戴森表示，菲律賓聖托馬斯（Santo Tomas）的園區耗資1.66億鎊，預計明年上半年就開始運作，着重軟件、AI、機械人、流體力學和電子硬件等領域，將聘請400名新工程師。至於位於英國布里斯托爾（Bristol）的技術中心耗資1億鎊，會容納數百名軟件和AI工程師，以及英國和愛爾蘭的電子商務團隊。

戴森行政總裁克魯格（Roland Krueger）表示，新加坡的人力優勢再加上政府積極推動「工業 4.0」，讓當地成為高科技公司的理想落腳點。

（彭博社/衛報）