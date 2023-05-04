二戰強徵韓勞工 岸田擬訪韓時展道歉姿態

助尹錫悅紓緩被斥「屈辱外交」壓力

尹錫悅去年上台後，積極尋求結束與日本就二戰強徵韓國勞工爭議，以改善兩國關係共同應對朝鮮核威脅。韓國政府3月宣布，由韓國財團代替涉事日企向被強徵勞役的韓國人發放賠償，惹來國內輿論斥責為對日過分讓步的「屈辱外交」。韓日3月在東京舉行峰會，尹錫悅稱峰會繼承發展1998年《金大中-小淵惠三聯合宣言》（又稱日韓共同宣言）的精神，並為從歷史不幸中走出來開啟兩國「合作新時代」邁出第一步。共同社報道，岸田在3月峰會中已展示了繼承宣言中「道歉」的姿態，他考慮透過在韓國直接表態來獲得理解。報道指出，一直期待日方「有誠意呼應」的韓國輿論，屆時如何反應將是焦點。

韓國政府上月已透過「第三方代賠」方式，向獲法院判勝訴的被強徵勞工15人中10人的遺屬作賠償。共同社報道，岸田將在與尹錫悅的會談中肯定這做法，預計還會要求韓方切實推進向其餘原告等支付的手續。

今次是2018年2月安倍晉三出席平昌冬奧開幕禮以來，首次有日本首相訪韓，若只計算日本首相因「穿梭外交」訪韓，更要回推到2011年10月的野田佳彥。岸田周二表示，在日韓關係加速發展及國際局勢瞬息萬變下，訪問韓國是雙方坦誠交換意見的好機會。

共同社引述外交消息報道，今次日韓峰會還將商討加強半導體等供應鏈，確認盡早實施有關經濟安保的政府間磋商。尹錫悅上周在華府與美國總統拜登會談，共同發表擴大嚇阻核威脅的《華盛頓宣言》，包括加強美國對韓國的核保護傘、派遣美軍核導彈潛艇訪韓、組成核磋商小組等，日韓領袖也將基於這項內容商議日韓及日美韓合作。

韓議員率團登主權爭議島嶼 日方抗議

韓日關係回暖之際，韓國最大在野黨共同民主黨議員田溶冀周二（2日）率團登上韓日有主權爭議的獨島（日稱竹島），日本外務省隨即向韓方提出抗議，韓國外交部昨駁回日方「不當主張」，重申獨島是韓國固有領土。

（共同社/日本經濟新聞/中央社）