克宮上方擊落無人機 指烏恐襲欲暗殺普京

克宮聲明指事發於當地周二深夜到周三凌晨時分，兩架無人機以克宮為目標，軍方及特種部隊利用雷達戰系統及時採取行動將之擊落。碎片跌落克宮內，事件中沒有人受傷。據社交網站流傳的影片顯示，有一架相信是無人機的物體飛到屋頂時被擊毁，爆出一個火球。

烏否認涉事 質疑俄藉機生事

聲明形容事件屬有計劃的恐襲行為，是企圖在下周二勝利日巡遊舉行前殺死普京，俄方表示保留採取報復行動權利。外界關注這或會成為俄軍侵烏的軍事行動升級理由。

烏克蘭總統總統辦公室主任顧問波多利亞克昨否認烏方攻擊克宮，稱這無助解決任何軍事目標。他又認為事件或是俄方策劃，目的是找藉口對烏克蘭作大規模恐怖主義挑釁。因應俄方指控烏克蘭企圖殺普京後，烏克蘭首都基輔及部分城市響起防空警報。

（路透社/法新社）