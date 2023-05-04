克宮上方擊落無人機 指烏恐襲欲暗殺普京

【明報專訊】俄羅斯周三（3日）表示有兩架無人機飛向克里姆林宮，其後已被電子防空系統擊落。俄方稱事件屬有計劃的恐襲行為，並指控烏克蘭企圖藉此殺害總統普京，但他當時並不在克宮內，俄方表示保留報復權利。俄羅斯下周二（9日）在莫斯科紅場舉行紀念1945年擊敗納粹德國的「勝利日」閱兵，克宮稱活動會如期舉行，普京會按計劃出席。烏克蘭政府昨否認涉事。烏總統澤連斯基昨說：「我們不攻擊普京或莫斯科。」
克宮聲明指事發於當地周二深夜到周三凌晨時分，兩架無人機以克宮為目標，軍方及特種部隊利用雷達戰系統及時採取行動將之擊落。碎片跌落克宮內，事件中沒有人受傷。據社交網站流傳的影片顯示，有一架相信是無人機的物體飛到屋頂時被擊毁，爆出一個火球。
烏否認涉事 質疑俄藉機生事
聲明形容事件屬有計劃的恐襲行為，是企圖在下周二勝利日巡遊舉行前殺死普京，俄方表示保留採取報復行動權利。外界關注這或會成為俄軍侵烏的軍事行動升級理由。
烏克蘭總統總統辦公室主任顧問波多利亞克昨否認烏方攻擊克宮，稱這無助解決任何軍事目標。他又認為事件或是俄方策劃，目的是找藉口對烏克蘭作大規模恐怖主義挑釁。因應俄方指控烏克蘭企圖殺普京後，烏克蘭首都基輔及部分城市響起防空警報。