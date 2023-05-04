衝擊美國選戰生態 堪比1964「雛菊時刻」

1964年民主黨總統候選人詹森（Lyndon B. Johnson）推出了稱為「雛菊女孩」（Daisy Girl）的廣告，模擬其競選對手一旦當選會出現核災難的場景。該廣告雖然具誇張、詆毁等爭議，但被視為美國政治和廣告史上一個分水嶺。而當美國共和黨上周二推出首輯全AI廣告，《大西洋》雜誌等皆相信明年將會是另一個「雛菊時刻」。

生成式AI技術運用在選戰可在幾方面發揮作用，包括通過分析大眾行為作出預測，撰寫更為個人化的文案，從海量的選民數據中發掘新模式，決定怎樣有效用選舉資源，選擇發出信息給選民的最佳時刻，從冗長演說中篩選金句，針對多元民族選民迅速翻譯成不同語言的宣傳片等。

美國傳媒報道，民主黨人開始了試用AI撰寫籌款稿，有選舉人員透露自己編寫參選人履歷簡介的話約需45分鐘，換作聊天機械人只消數秒。

有憂成誤導選民利器

然而鑑於尚未有充分規管，該技術亦很可能成為欺騙或誤導選民的選舉利器。Axios首席科技新聞記者弗里德（Ina Fried）舉例指出，運用AI技術能通過模擬聲音扭曲、偽造候選人演說片段中的言行，混淆事實。

美國共和黨人開的市場推廣及廣告公司Convergence Media的數碼市場副主席紐豪斯（Tom Newhouse）說：「假如2008年和2012年是facebook選舉，今次將是AI選舉。我敢打睹明年的『十月驚奇』將源出AI。」

（紐約時報/CNN/Axios）