AI政治廣告混視聽 美現監管呼聲 共和黨製作展拜登連任「可能未來」 現大陸攻台美國凋零畫面

民主黨盼大選前立法規管

民主黨眾議員克拉克（Yvette Clarke）周二動議修訂《聯邦競選金融法》，要求所有政治廣告均須附帶有否使用AI生成影像材料的陳述。她指出在明年競選年期間，其他廣告不一定如上述共和黨廣告講明採用了AI，那後果可能可怕。她說：「現行法例並未開始觸及在AI急速應用可能擾亂社會底下保護美國人……假如AI生成材料能以廣大層面操縱、欺騙大眾，就可以對我國國家安全與選舉安全帶來毁滅性後果。」

拜登4月25日正式宣布爭取連任，共和黨全國委員會（RNC）緊接推出「百分百」運用AI生成技術製作的30秒廣告片，為美國選舉史上首例。該片展示聲稱拜登若2024年當選的「可能未來」，包括中國大陸攻打台灣、金融體系崩潰、大批移民從南部邊境湧入，以及三藩市罪案與毒品氾濫等虛構的國內外危機情景。一名跟上述廣告無關的共和黨策略師認為，此廣告有效果——既引起選民對罪案、經濟等核心議題的恐懼，又因大量採用AI技術而贏得傳媒關注。

列「全屬AI製作」聲明 有人以為畫面為真

不過，廣告片左上角縱有「全屬AI製作畫面」的免責聲明，觀看者卻未必能馬上判別出影象真假。美國有線新聞網絡（CNN）在首都華盛頓邀請了一批選民觀看該段宣傳片。報道指出，部分人能識辨出影像是假的，有些人卻不能，其中一人便不能識別重兵封鎖三藩市街頭打擊罪案的畫面屬虛構。加州大學柏克萊分校數碼鑑識專家法里德（Hany Farid）表示，生成式AI技術問題就在於加劇了真假難辨的處境。他舉例，2016年臨近大選時爆出特朗普向被他性侵的女子吹噓自己有能力捧紅對方「進軍荷李活」錄像帶，驅使特朗普道歉，但若然事情在今日發生，特朗普可輕易用這是AI捏造的錄音來搪塞。

參議院民主黨多數黨領袖舒默為擴大AI技術透明度及問責，4月13日提出了監管AI行業的框架，要求科企在推出及更新技術之前，容許獨立的專家作審核和測試。美國國家標準與技術研究所今年1月也公布了AI風險管理框架，改善企業將「可信度」納入設計、發展、使用AI產品與服務的能力。

白宮邀科企高層商AI利弊

白宮發言人上周二表示無留意到共和黨推出了AI廣告，但表示拜登政府着手應付AI風險的工作。法新社昨天援引所見邀請書副本報道，白宮計劃邀請Google、微軟、OpenAI、Anthropic的高層，周四與副總統賀錦麗等華府官員討論AI的利弊，設法保障民眾在享用箇中好處之餘，免受損害。

拜登政府曾警告，計劃打擊涉及有害商業行為的AI技術。拜登期望各科技公司在推出產品之前，確保它們安全。

（華盛頓郵報/有線新聞網絡/國會山報）