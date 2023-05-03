「在港家人受威脅」 加議員批政府沒示警

報道引述CSIS於2021年撰寫的報告，當中並沒提及議員姓名，但《環球郵報》引述一名國家安全消息人士稱，該議員是莊文浩，又指中國外交官「Zhao Wei」正在「處理此事」。

莊文浩說，他看到報道才得知身處香港的家人可能受到威脅，讓他「深感失望」。他發表聲明說：「雖然CSIS告知我一些外國干預威脅活動，但這些簡報沒有提供有關此人的任何資訊以及對我或我家人的具體威脅。」莊文浩說，政府應該告知他有關加拿大安全部門報告的資料，並稱負責「恐嚇活動」的外交官應該被逐出加拿大。

加拿大總理杜魯多周一在眾議院對議員說：「看到任何人遭到恐嚇都是絕對不能接受的，尤其是這個議會的成員。」他表示已要求官員跟進報告並「查清真相」。

莊文浩動議指華「種族滅絕」 遭制裁

莊文浩是中荷混血兒，父親是香港移民，母親來自荷蘭。加拿大國會2021年通過莊文浩的動議，宣布中國對待維吾爾族穆斯林少數族裔的方式是「種族滅絕」，此後莊文浩遭到北京制裁；北京亦多次重申「種族滅絕」論屬西方抹黑。

（路透社/環球郵報/多倫多星報）