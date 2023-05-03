拜登：護菲承諾牢不可破 涵南海

拜登在會談開始時告訴小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）：「我們正面臨新挑戰，我想不到比你更好的合作伙伴。美國在保護菲律賓（包括在南海）的承諾依然牢不可破，我們將繼續支持菲律賓的軍事現代化目標。」

小馬可斯說，有必要尋求方法強化菲美同盟和伙伴關係。他指出，菲律賓處於「也許是目前世界上最複雜的地緣政治局勢中」，因此馬尼拉很自然地尋求與「其世界上唯一條約伙伴（美國）加強並重新定義關係，以及我們面對這些圍繞南海、亞太及印太地區緊張局勢時所扮演的角色」。

聯合聲明提台海和平 合辦印太商業論壇

拜登在會後聯合聲明強調，在太平洋地區，包括南海，對菲律賓武裝部隊、公務船舶或飛機的武力攻擊，將觸發1951年《美菲聯防條約》第四條下的美國聯防承諾。聯合聲明說，兩國領袖強調「對南海航行和飛越自由的堅定承諾，以及尊重國際法一致的原則下，尊重各國在其專屬經濟區內的主權權利的重要性」。

會後白宮宣布，美國政府將向菲律賓轉移3架C-130運輸機，並考慮向菲派遣更多巡邏船，並採納新防衛指針，以加強兩國軍隊在海、陸、空、太空和網絡的合作和互操作性。

兩國領導人又「確認維護台海和平與穩定是全球安全與繁榮不可或缺因素」。台灣外交部對此表示歡迎。

另外，聯合聲明提到拜登將派遣一支總統貿易和投資代表團訪菲，以增強潔淨能源轉型、關鍵礦產業和糧食安全的投資。兩國還將共同主辦2024年印太商業論壇，這將進一步把菲律賓確立為區域供應鏈的關鍵樞紐。聲明還表示，兩國期待分別與日本和澳洲建立三邊合作。

（路透社/法新社/衛報）