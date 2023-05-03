AI「讀心」突破 腦部毋須植入物轉化文字

經訓練 能解讀參與者所想概要

美國得州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）的神經科學家以3個人作研究對象，讓他們在fMRI機器內，分開數天花16小時聽《紐約時報》等傳媒的播客節目，其間fMRI機器會分析他們大腦不同部位在聽到不同字眼時引發的反應，例如血液氧合（blood oxygenation）水平。之後，研究團隊再將這些數據輸入到使用GPT-1（ChatGPT中AI技術的前身）神經網絡語言模型中，該模型經過訓練，預測每個人的大腦將如何回應接收到的語音。

為測試系統準確性，每個參與者隨後又在fMRI機器監測下聽了一個全新故事，而解碼器仍可解讀出用戶先前聽到的一些內容要點。參與者觀看默劇，解碼器仍能抓住他們腦中所接收到默劇畫面的大意。系統無法百分百顯示出參與者腦中所想的字，但能展示大概意思，例如：參與者聽到「我還沒有駕駛執照」這句話時，模型會顯示出「她甚至還沒有開始學習駕駛」等字句。

以往都有研究能夠「讀心」，但研究人員都要先在參與者腦部安裝植入物。其中一位主導研究者胡思（Alexander Huth）表示，其團隊語言解碼器是第一個毋須在大腦植入任何東西就能重建語言的系統。不過，胡思稱這種解碼方式有很多限制，例如fMRI儀器十分笨重和昂貴，而訓練模型要花很長時間，亦只能適用於同一個人，因為每個人的思考方法不盡相同。

有關研究周一在《自然-神經科學》（Nature Neuroscience）發表。

（紐約時報/科學期刊）