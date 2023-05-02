社企助隱蔽9年青年 接觸同路人再振作

有個案夜間外出 不久逃回家

在首爾，「藍鯨康復中心」是其一專門協助隱蔽青年重投社會的社企。該中心由打招呼開始，為隱蔽青年提供諮詢商談服務，在特設的生活和溝通空間，組織工作坊等提供身心精神健康、人際關係和知識項目，讓隱蔽青年逐步打開心扉，恢復正常生活。

社企供空間學相處 逾400人受惠

「K2韓國互聯網絡」2012年起為幫助青少年、青年適應社會，也提供團體生活空間，讓他們在宿舍裏通過打掃、煮飯等學習自我管理和人際相處，另開辦餐廳提供職業訓練，現已協助過逾400人。此外，首爾市2021年起增設了向聘用隱蔽青年的企業提供補助金計劃。

20來歲的「甲」曾因高中時期成績欠佳及交友壓力問題，有9年沒有離開過寓所，直至他接觸到「藍鯨康復中心」。他上周受訪說：「我現在得到支持了。我認識了與跟我一樣境况的隱蔽青年朋友，一起分享閒談，便覺得『原來我不是孤獨一個，不是不中用的人啊』。」

（韓聯社/News1/民族21雜誌）

（環球熱話）