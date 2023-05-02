隱青成隱憂 韓主動支援「拆彈」 提供生活費、工作體驗 助重返社會

運用社區網絡及大數據 主動找出隱青

首爾市政府4月25日起啟動針對年滿19歲至39歲隱蔽、孤立青年的一站式支援計劃，向持續處於「情緒上、物理上」孤立情况，起碼6個月沒離開過家裏的人士提供援助。首爾市政府準備一改等待當事人尋求援助的方式，擬活用地區社會網絡和互聯網大數據等，主動找出那些隱蔽青年。一旦發現，即通過問卷調查、商談等方式，了解當事人的隱蔽孤僻程度，依據評估結果將他們分門別類，從而提供切合支援辦法。那包括提供一年20萬韓圜（1172港元）的表演參觀贈券、海外義工服務或工作體驗、為期5年的精神疾病診斷治療、職業訓練及求職援助等。

首爾逾四成青年「隱居」5年以上

該市政府今年1月首次發表「孤立、隱蔽青年事態調查」，表示估計該市年滿19歲至39歲的孤立、隱蔽青年多達12.9萬，佔該市同齡人口4.5%，推計全國約達61萬人。該調查並反映隱蔽生活超過了5年以上的有41.2%，10年以上的約21.3%。而開始隱蔽生活的年紀以剛升大學，以及大學畢業投入社會工作時期最多。

隱蔽人口問題受大眾關注，始於1990年代的日本。日本這類稱作Hiki Komori的15歲至64歲隱蔽人口，估計約佔該年齡範圍人士2%，大概146萬人。這類人士既不利勞動生產，還被視作社會潛伏隱患。例如2019年5月，一名長期隱蔽生活的50多歲男子在日本川崎市街上刀襲一群等候校巴的小學生，然後自戕，釀兩死18傷。

韓國大概踏入千禧年才開始留意隱蔽青年問題，2005年韓國精神醫學界出現韓文的相關專用語。雖然韓國似乎未見隱蔽人口大問題，不過20餘年間問題持續，對策和支援卻乏善可陳。

35%隱青稱就業艱難

隸屬韓國總理的國務協調室去年首次做了相對大規模的探查，訪問了全國1.5萬個有年滿19歲至34歲成員的家庭，並將資料分析整理成今年3月發表的「2022年度青年生活實况調查」。該調查顯示隱蔽青年佔受訪者2.4%，其中鑑於就業艱難的佔了35%，礙於人際關係的佔10%。

而女性家庭部4月11日則在國務會議上提出援助隱蔽青少年計劃。援助對象為沒有生理障礙，因為心理上或社會原因而沒有離開寓所3個月以上，沒有上學或社交的9歲至24歲青少年，而其所屬家庭的收入在家庭收入中位數以下。政府準備向他們提供每月65萬韓圜（3803港元）生活費，以及1年200萬韓圜（11.5萬港元）醫療或每月30萬韓圜（1760港元）補習津貼，支持他們恢復正常生活。支援期限基本一年，一年後可申請延長一年。

首爾的明知大學政治系教授申律稱許女性家庭部的措施，但他認為無助於長遠解決勞動力隨人口負增長而減少的國家根本問題。韓國2月公布女性平均生育率得0.78。

（綜合報道）

（環球熱話）