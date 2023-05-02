教宗稱梵蒂岡參與斡旋結束俄烏戰爭

自去年2月俄軍侵烏以來，方濟各多次表示願在俄烏之間居中斡旋，又曾稱希望到訪基輔及莫斯科展開和平任務。在前天搭機返回梵蒂岡時，方濟各表示他有跟匈牙利總理歐爾班，及俄羅斯東正教在布達佩斯的都主教伊拉里翁（Metropolitan Hilarion）討論烏克蘭局勢，稱大家都對和平之路感興趣。烏克蘭總理什梅加爾（Denis Shmyhal）上周四（4月27日）亦到梵蒂岡跟方濟各會面，稱與教宗討論烏總統澤連斯基提出的和平方案，並邀請對方訪問基輔。

波蘭關俄人中學 俄警告消滅「恐俄者」

俄烏戰事引發的紛爭亦波及其他國家。波蘭華沙市當局上周六關閉俄國駐當地大使館營運、讓駐波蘭外交人員及武官子女就讀的中學。波蘭當局指兩國在對方國內擁有的外交建築數量有很大差距，外交部稱建築物為波蘭所有，俄方多年前應予交還。

俄羅斯外交部同日批評波蘭此舉違反1961年的《維也納外交關係公約》，侵犯俄國在波蘭的外交財產，俄國聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）同日在Twitter稱再無必要維持與波蘭的外交關係，指在波蘭掌權的都是「恐俄分子」，「烏克蘭境外充斥波蘭傭兵，應像臭老鼠般被消滅」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）