小馬可斯：菲國不做軍事行動「中轉站」

美官員：與菲協議加強軍事合作

路透社報道，新指引會聚焦海陸空、太空及互聯網的軍事協調，華府亦將會調動3架C-130運輸機及研究加派巡邏船舶。美國官員又表示拜登將重申美菲兩國在1951年簽訂的共同防禦條約；該條約要求美國在菲律賓軍隊受到武裝攻擊時採取行動。

小馬可斯在赴美專機上向隨行記者表示他們不會鼓勵任何涉及菲律賓的挑釁行動，亦不會允許菲律賓被用於任何軍事行動的中轉站。

此外，小馬可斯亦向傳媒稱，中國同意討論菲國在南海的捕魚權議題。在被問及對菲中近期海上衝突的看法時，他指兩國須採取直接溝通機制。

美日韓會談連環上演

另一方面，韓國總統辦公室昨天表示，韓日正就日揆岸田文雄訪韓與總統尹錫悅舉行峰會作最終協調，預計周二雙方將同步公布峰會最終日程。分析指韓日加速推進岸田訪韓日程，是因兩國對只有恢復雙邊關係，才能鞏固韓美日關係達成共識。七國集團（G7）峰會本月中旬會在日本廣島舉行，有美國高級官員稱，美日韓3國領袖將於峰會期間會面。

（路透社/法新社/中央社）