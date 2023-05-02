17歲為人父練就穩重 談判高手培尼亞有弱點

批評者轟離地精英

培尼亞生於1978年11月16日，以笑容可掬、和藹可親形象打動選民。熟識他的人形容他做事簡捷明快，為人正派，在喧鬧混亂中仍能保持冷靜，多主意，人生閱歷豐富，是個談判高手。雖然他在老牌紅黨內相對年輕，但他曾任財長，又在巴拉圭央行、華盛頓國際貨幣基金組織等機構工作多年。

培尼亞的政治導師是前總統兼現任紅黨主席卡特斯（Horacio Cartes），是卡特斯2015年任命他出任巴拉圭財政部長至2017年，使之踏入政壇。雖然卡特斯最近因貪污而被美國制裁，培尼亞在紅黨總部發表當選後首次公開發言時，仍感謝對方「對黨的堅定奉獻」，贏得了支持者熱烈歡呼。不過批評者認為培尼亞缺乏政治經驗、不接地氣，只是卡特斯的傀儡。

培尼亞在國內大學攻讀經濟，曾赴笈美國紐約的哥倫比亞大學研究所進修。他自稱是傳統家庭價值的守護者，反對墮胎和同性婚姻。他與妻子奧坎波斯（Leticia Ocampos）生有26歲長子和17歲女兒。他受訪透露17歲當年就做爸爸的「艱難」歲月，使他不知不覺間變得重視承諾、責任、誠實、正直，以及知道有人在倚賴自己，這都是有助塑立他性格及政治生涯的要素。其舊同事也告訴路透社：「身為年輕父親，他成熟得很快……他很快就成為大人。」

（半島電視台/中央社/路透社）